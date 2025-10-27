27.10.2025 / ELECCIONES 2025

Cómo les fue a los ex deportistas que compitieron en las elecciones legislativas: hay uno que entró

Argentina renovó 127 bancas en Diputados y 24 en Senadores en una jornada que también tuvo a ex figuras del deporte en las boletas. El extenista Diego Hartfield fue el único ganador: encabezó la lista libertaria en Misiones y se impuso con claridad; el exfutbolista Claudio “Turco” García, en cambio, terminó rezagado en la Ciudad de Buenos Aires.


  El gran vencedor fue Hartfield, candidato a diputado nacional por Misiones por La Libertad Avanza. Con la lista 503 obtuvo el 37,3% y 196.406 votos, por delante de la lista 501 de Renovador de la Concordia Neo, que llevó a Oscar Herrera Ahuad y sumó 158.665 votos (30,14%). Más atrás quedaron Cristina Brítez (Fuerza Patria), con 50.072 votos (9,51%), y Héctor Bárbaro (Frente Popular Agrario y Social), con 42.875 (8,14%). Con el resultado, Hartfield asumirá su banca el 10 de diciembre, fecha prevista para las juras, y debutará formalmente el 1° de marzo de 2026 con la apertura de sesiones ordinarias. Su triunfo consolidó el avance libertario en el NEA y aportó un escaño clave en la Cámara baja. En la Capital, Claudio “El Turco” García, referente del partido Integrar, no consiguió despegar: terminó décimo con 7.700 votos (0,41%). El reparto porteño tuvo a los libertarios al frente con el 47%, seguidos por Fuerza Patria (26,89%), el Frente de Izquierda (9,09%), Ciudadanos Unidos (6,01%), Alianza Potencia (4,08%), Hagamos Futuro (1,84%), Movimiento Jubilados y Juventud (1,02%), GEN (1,02%) y La Izquierda en la Ciudad (0,55%). Otros ex deportistas también buscaron este año un lugar sin éxito. Entre ellos, Carlos Enrique se postuló a concejal en Lanús por Somos Buenos Aires (lista encabezada por Facundo Manes) y Ricardo Caruso Lombardi compitió a legislador porteño por el MID, pero sus fuerzas no alcanzaron el umbral mínimo para acceder a bancas.

