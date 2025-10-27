Cómo les fue a los ex deportistas que compitieron en las elecciones legislativas: hay uno que entró

El gran vencedor fue Hartfield, candidato a diputado nacional por Misiones por La Libertad Avanza. Con la lista 503 obtuvo el 37,3% y 196.406 votos, por delante de la lista 501 de Renovador de la Concordia Neo, que llevó a Oscar Herrera Ahuad y sumó 158.665 votos (30,14%). Más atrás quedaron Cristina Brítez (Fuerza Patria), con 50.072 votos (9,51%), y Héctor Bárbaro (Frente Popular Agrario y Social), con 42.875 (8,14%).

Con el resultado, Hartfield asumirá su banca el 10 de diciembre, fecha prevista para las juras, y debutará formalmente el 1° de marzo de 2026 con la apertura de sesiones ordinarias. Su triunfo consolidó el avance libertario en el NEA y aportó un escaño clave en la Cámara baja. En la Capital, Claudio “El Turco” García, referente del partido Integrar, no consiguió despegar: terminó décimo con 7.700 votos (0,41%). El reparto porteño tuvo a los libertarios al frente con el 47%, seguidos por Fuerza Patria (26,89%), el Frente de Izquierda (9,09%), Ciudadanos Unidos (6,01%), Alianza Potencia (4,08%), Hagamos Futuro (1,84%), Movimiento Jubilados y Juventud (1,02%), GEN (1,02%) y La Izquierda en la Ciudad (0,55%).