¿Sigue Francos?: que decisión tomará Milei sobre el rol de Santi Caputo

En su primera entrevista televisiva luego de los comicios, Javier Milei sostuvo a los otros vértices de su “triángulo de hierro”: su hermana, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. Negó fricciones entre ambos y, a contramano de las versiones que circulaban, corrió del centro de la escena la posibilidad de un anuncio inmediato sobre el futuro de Guillermo Francos.

De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas, en ese reordenamiento pendiente, volvió a tomar fuerza el debate por el rol de Caputo. Con rumores que lo ubicaban como eventual reemplazo de Francos, algunos funcionarios reclamaron que el estratega asuma un cargo formal para transparentar su gravitación: al menos tres ministros se lo pidieron al Presidente y el propio Francos lo planteó en público. La victoria libertaria también puso en revisión movimientos que se consideraban cerrados, como la salida de Mariano Cúneo Libarona en Justicia.Seguridad asomó como la excepción: todo quedó dado para que Alejandra Monteoliva, número dos de Patricia Bullrich, herede la cartera, un deseo que la senadora electa trasladó meses atrás a la Casa Rosada. En paralelo, la vacante en Defensa y otras ubicaciones podrían convertirse en fichas de negociación con gobernadores “dialoguistas” para impulsar las llamadas “reformas de segunda generación” en el Congreso.