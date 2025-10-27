27.10.2025 / Política

Milei le tomará juramento a Pablo Quirno como Canciller

La ceremonia será este martes a las 17 en la Casa Rosada y se espera la presencia de la primera plana de funcionarios de La Libertad Avanza.




Mientras define el resto de los cambios en el Gabinete Nacional, el presidente Javier Milei le tomará juramento este martes a Pablo Quirno, quien asumirá como Canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein. 

La ceremonia será mañana a las 17 en la Casa Rosada y se espera la presencia de la primera plana de funcionarios de La Libertad Avanza.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. La cita confirma la presencia del mandatario nacional en Balcarce 50, por lo que se esperan diversas reuniones a fin de determinar más nombres y cambios de roles en el equipo violeta.


Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

3

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

4

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

5

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

Más notas de este tema

¿Sigue Francos?: que decisión tomará Milei sobre el rol de Santi Caputo

27/10/2025 - GOBIERNO DE MILEI

¿Sigue Francos?: que decisión tomará Milei sobre el rol de Santi Caputo

Cómo les fue a los ex deportistas que compitieron en las elecciones legislativas: hay uno que entró

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

Cómo les fue a los ex deportistas que compitieron en las elecciones legislativas: hay uno que entró

Bullrich confirmó que va a asumir su banca en el Senado y Milei ya tiene reemplazante

27/10/2025 - Danza de nombres

Bullrich confirmó que va a asumir su banca en el Senado y Milei ya tiene reemplazante

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.