Milei le tomará juramento a Pablo Quirno como Canciller

Mientras define el resto de los cambios en el Gabinete Nacional, el presidente Javier Milei le tomará juramento este martes a Pablo Quirno, quien asumirá como Canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein.La ceremonia será mañana a las 17 en la Casa Rosada y se espera la presencia de la primera plana de funcionarios de La Libertad Avanza.Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. La cita confirma la presencia del mandatario nacional en Balcarce 50, por lo que se esperan diversas reuniones a fin de determinar más nombres y cambios de roles en el equipo violeta.