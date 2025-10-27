Desde Paraguay: Kueider reapareció y vinculó su detención a la BUP

El exsenador entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por contrabando y lavado de activos, rompió el silencio para celebrar el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) y asociar su caso a intereses políticos. “Orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito. Un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia”, escribió en sus redes.

El caso tuvo amplia repercusión el año pasado y la Justicia paraguaya lo imputó por contrabando y lavado, causas que siguen en trámite. En su reaparición, Kueider buscó correrse del foco penal para subrayar el estreno de la Boleta Única, mecanismo que, según su evaluación, se desarrolló “con notable éxito” y marcó “un salto enorme hacia la calidad institucional”.Con la implementación de la BUP ya en marcha, Kueider intenta recuperar gravitación política desde el exterior, al reivindicar su actuación parlamentaria y denunciar el uso de expedientes como herramienta de disciplinamiento.