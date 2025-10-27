Bullrich confirmó que va a asumir su banca en el Senado y Milei ya tiene reemplazante

El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas abre una nueva etapa para el Gobierno de Javier Milei. Sobre todo porque a partir del 10 de diciembre algunos de sus funcionarios van a asumir una banca en el Congreso de la Nación o en algún Poder Legislativo provincial. El libertario ya habló de la danza de nombres.
“Ahora toca el Congreso. Vamos a cambiar la Argentina para siempre“, anunció este lunes Patricia Bullrich. La actual ministra de Seguridad de la Nación es una de las figuras que tienen que dejar el gabinete libertario a partir del 10 de diciembre. En su caso, ayer resultó electa senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza ganó con el 47,35% de los votos.
Otro que tiene que asumir una responsabilidad legsilativa es Luis Petri, el ministro de Defensa quien encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Mendoza. También tiene que hacer las valijas Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, quien ganó una banca en la Legislatura porteña hace unos meses y ya dijo que la va a ocupar.
A estos cambios obligados, se le suman especulaciones de renovación que vienen resonando desde que el presidente Milei volviera a acercarse a Mauricio Macri. También hay que sumarle la renuncia anticipada de Gerardo Werthein, el ya ex Canciller, y a otras dimisiones que podrían seguirle como la de Mariano Cúneo Libarona.
En este contexto, Milei habló sobre los cambios de gabinete que se avecinan. “Obvio que va a haber cambios de gabinete porque hay cambios que son forzados”, dijo en relación a los ministros que asumirán bancas el 10 de diciembre.
En diálogo con A24, el Presidente aseguró que “Seguridad ya está resuelto” aunque no quiso decir quién va a suceder a Bullrich. “Y Defensa necesito ultimar detalles con Luis (Petri)”, agregó.
Se espera que con el correr de los días se vayan confirmando las nuevas designaciones. Por lo pronto, Milei pidió que “dejen tranquila a la gente”. “Necesito que las cosas funcionen y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que ya están definidos, están definidos y lo saben y están trabajando en simultáneo con los ministros“, aseguró.