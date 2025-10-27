Bullrich confirmó que va a asumir su banca en el Senado y Milei ya tiene reemplazante

El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas abre una nueva etapa para el Gobierno de Javier Milei. Sobre todo porque a partir del 10 de diciembre algunos de sus funcionarios van a asumir una banca en el Congreso de la Nación o en algún Poder Legislativo provincial. El libertario ya habló de la danza de nombres.“Ahora toca el Congreso. Vamos a cambiar la Argentina para siempre“, anunció este lunes Patricia Bullrich. La actual ministra de Seguridad de la Nación es una de las figuras que tienen que dejar el gabinete libertario a partir del 10 de diciembre. En su caso, ayer resultó electa senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza ganó con el 47,35% de los votos.Otro que tiene que asumir una responsabilidad legsilativa es Luis Petri, el ministro de Defensa quien encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Mendoza. También tiene que hacer las valijas Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, quien ganó una banca en la Legislatura porteña hace unos meses y ya dijo que la va a ocupar.A estos cambios obligados, se le suman especulaciones de renovación que vienen resonando desde que el presidente Milei volviera a acercarse a Mauricio Macri. También hay que sumarle la renuncia anticipada de Gerardo Werthein, el ya ex Canciller, y a otras dimisiones que podrían seguirle como la de Mariano Cúneo Libarona.En este contexto, Milei habló sobre los cambios de gabinete que se avecinan. “Obvio que va a haber cambios de gabinete porque hay cambios que son forzados”, dijo en relación a los ministros que asumirán bancas el 10 de diciembre.En diálogo con A24, el Presidente aseguró que “Seguridad ya está resuelto” aunque no quiso decir quién va a suceder a Bullrich. “Y Defensa necesito ultimar detalles con Luis (Petri)”, agregó.Se espera que con el correr de los días se vayan confirmando las nuevas designaciones. Por lo pronto, Milei pidió que “dejen tranquila a la gente”. “Necesito que las cosas funcionen y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que ya están definidos, están definidos y lo saben y están trabajando en simultáneo con los ministros“, aseguró.