Quién sería la nueva ministra de Seguridad tras el arribo de Patricia Bullrich en el Senado

Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de este domingo, quedó definido que Patricia Bullrich asumirá el próximo 10 de diciembre su banca en el Senado de la Nación, dejando así su lugar como titular del Ministerio de Seguridad.En medio de la especulación por los cambios que Javier Milei pueda realizar en su gabinete, este reemplazo resulta más necesario que voluntario, dado que la cartera mencionada quedaría acéfala una vez que Bullrich deje su cargo. En este sentido, la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad es la noticia más sólida.Alejandra Monteoliva es una de las figuras clave en la actual administración, ocupando la estratégica Secretaría de Seguridad de la Nación bajo el liderazgo de la ministra Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. Con una trayectoria profesional profundamente ligada a la gestión de políticas de seguridad, tanto en el ámbito académico como en la función pública, Monteoliva se ha consolidado como una de las voces más escuchadas por los libertarios en la lucha contra el crimen y el narcotráfico en la región.Nacida en Córdoba, Argentina, el 30 de agosto de 1970, Monteoliva no es una recién llegada al complejo escenario de la seguridad. Antes de su rol en el Gobierno nacional (asumido en diciembre de 2023), su carrera se desarrolló en diversos frentes, incluyendo:Gestión Pública en Córdoba: Ocupó puestos relevantes como Directora de Planificación y Capacitación del Ministerio de Seguridad provincial y Directora del Observatorio del Delito y la Violencia.Consultoría Internacional: Su experiencia se extiende más allá de las fronteras argentinas. Es ampliamente reconocida por su trabajo como consultora en seguridad pública en países como Honduras y El Salvador, donde colaboró en el desarrollo de políticas que, según ella misma ha señalado, se enmarcan en modelos exitosos de combate al crimen organizado. En este contexto, ha sido mencionada como discípula del general colombiano Óscar Naranjo.Ámbito Académico: Ha ejercido una notable influencia en el campo del estudio de la gobernabilidad y la seguridad en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, dirigiendo la Especialización en Gobierno Municipal y el Centro de Estudios de Gobernabilidad Local.Su designación como secretaria de Seguridad fue destacada por la ministra Bullrich por su "probada experiencia" y su conocimiento de los fenómenos criminales transnacionales.