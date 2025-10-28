28.10.2025 / LA LIBERTAD AVANZA

"Colorado violeta": Santilli dijo que le gustaría ser gobernador y buscó alinear la provincia con el plan de Milei


El diputado electo de La Libertad Avanza en Buenos Aires afirmó que “le gustaría ser gobernador” para llevar a la Provincia “la reforma” y “las ideas del cambio” del oficialismo nacional. Enumeró datos productivos y prometió “generar laburo”.




El diputado electo Diego Santilli dejó en claro su aspiración de disputar la Gobernación. “Por supuesto que me gustaría ser gobernador porque me gustaría llevar esta reforma, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires”, sostuvo, al justificar su interés en aplicar el programa del presidente Javier Milei en el distrito más poblado del país.

El dirigente planteó que la Provincia “tiene el 38% de la población y el 35% de Producto Bruto Interno”, y la describió como “primera en cabeza de ganado de la Argentina, primera en soja y en trigo y segunda en maíz”. En la misma línea, resaltó la centralidad de los puertos y el liderazgo industrial, “particularmente, en el área automotriz”, además de subrayar que “tiene el segundo polo petroquímico de Latinoamérica”.

Santilli aseguró que “lo motiva” llevar el paquete de “reforma” a Buenos Aires y señaló que el territorio “puede generar laburo, puede salir adelante y vivir más tranquila”. “Esa pelea me gusta darla”, concluyó, sin detallar medidas específicas ni tiempos, en momentos en que el oficialismo nacional impulsa cambios estructurales y la oposición advierte sobre su impacto social.

El posicionamiento de Santilli se produjo a días de las elecciones legislativas, con una Provincia atravesada por la caída del salario real, tensiones en la industria y el mapa productivo condicionado por la recesión. En ese contexto, la promesa de “llevar la reforma” abre un nuevo capítulo de la disputa por el rumbo bonaerense y la articulación —o el choque— entre Nación y territorio.

