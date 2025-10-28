"Soluciones concretas": Kicillof recorrió los avances de las obras del nuevo Polo Educativo en Florencio Varela

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes en Florencio Varela los avances de obras del nuevo Polo Educativo en el barrio La Carolina, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el intendente local, Andrés Watson.En ese marco, Kicillof afirmó: “La situación crítica que vivíamos ya se transformó en una verdadera emergencia laboral, alimentaria y social que complica la vida diaria de las familias argentinas”.“Mientras nos muestran la euforia de los mercados financieros, sobre todo los de Nueva York, no hay indicios de que vayan a cambiar las perspectivas del empleo y los ingresos en nuestro país”, agregó.“En la Provincia tenemos el compromiso y la obligación de seguir invirtiendo en las obras que traen soluciones concretas a los problemas de los y las bonaerenses: la educación primaria y secundaria para el barrio La Carolina no llega de la mano del mercado, sino de un Estado que está presente y que destina los recursos para llevar bienestar a quienes más lo necesitan”, explicó el Gobernador.A partir de una inversión de $7.128 millones, la obra que lleva adelante el OPISU proyecta la construcción de los edificios para una escuela primaria y una secundaria, que incorporarán 1.080 vacantes en el distrito dando respuesta a la demanda educativa de la zona. Además, contempla una plaza de 5.260 metros cuadrados, un sector de juegos infantiles, canchas de fútbol 5 y espacios públicos y deportivos.Por su parte, Sileoni sostuvo: “En la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que todos y todas se merecen tener la infraestructura y las condiciones adecuadas para estudiar y progresar: el Estado está para cuidar, incluir y garantizar los derechos de los pibes y pibas de Florencio Varela y de toda la provincia”.En tanto, Barrios remarcó: “Nuestro deber es pensar y realizar acciones concretas que beneficien a los vecinos de los barrios populares: tenemos un gran compromiso y la capacidad técnica necesaria para llevar adelante estos proyectos que permiten, como en este caso, que los pibes y pibas tengan una escuela digna en su barrio”.“Tener un jardín, una escuela primaria y una secundaria en el mismo barrio garantiza que nuestros pibes y pibas puedan estudiar cerca de sus casas: esta obra iguala oportunidades y marca un antes y un después en el desarrollo de La Carolina”, subrayó Watson.Por último, Kicillof sostuvo: “Nuestro pueblo no tiene miedo y es plenamente consciente de quién lo abandona y quién, en cambio, construye las escuelas, los hospitales y las rutas que se necesitan para vivir mejor”. “Junto a intendentes como Andrés Watson, que defienden la educación, la salud y la soberanía, vamos a seguir estando del único lado en el que queremos estar: el de los argentinos y las argentinas que trabajan para nuestro país”, concluyó.También estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel; la directora de Control y Supervisión de Proyectos y Obras, Gabriela Medina; el director de Abordaje Territorial, Anibal Portillo; y representantes sindicales.