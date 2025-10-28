28.10.2025 / ADVERTENCIA

A dos días del triunfo electoral, La Libertad Avanza amenaza con vetar el Presupuesto 2026

El presidente de la Cámara Baja advirtió que el oficialismo rechazará el proyecto de Presupuesto si no garantiza el equilibrio fiscal. El debate se dará antes del recambio legislativo, mientras el Gobierno busca sostener su programa de ajuste tras el resultado electoral.




El titular de Diputados, Martín Menem, endureció su discurso y advirtió que La Libertad Avanza vetará el Presupuesto 2026 si no se ajusta a las metas fiscales del Gobierno. “Ojalá reine toda esta gran pelea del Presidente, de un Presupuesto con superávit fiscal que alcance para pagar los gastos corrientes, pero también los intereses de la deuda contraída”, señaló en declaraciones radiales.

Menem sostuvo que el texto deberá reflejar el compromiso del Ejecutivo con el equilibrio de las cuentas públicas. “Si no, esto no va a funcionar, vamos a ir directamente al veto. Así que esperemos que reine la racionalidad y sigamos en este esquema, que si hacemos las cosas bien vamos a tener un gran 2026”, advirtió, al insistir en la necesidad de mantener el rumbo económico del oficialismo.

El proyecto de Presupuesto fue girado a comisión y deberá obtener dictamen antes de ser debatido en el recinto. Menem cuestionó que el plenario de Diputados “emplazó a comisión a dictaminar” sin un debate profundo y criticó que “hay tipos que entraron a la Cámara en diciembre de 2021, en una Argentina absolutamente distinta, que van a ser decisores de acá al 10 de diciembre”.

Para el presidente de la Cámara, la maniobra de la oposición responde a un intento por condicionar al Ejecutivo. “Creo que tomaron esa decisión para generar cierto clima político emplazando a comisión el Presupuesto. No van a estar todos los temas discutidos y vamos a tener un dictamen, vaya a saber cómo”, cuestionó Menem, en medio de la pulseada política previa al recambio legislativo.

