Bessent insiste en tildar de peronista a la oposición de Trump al defender el respaldo a Milei

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cruzó a la senadora demócrata Elizabeth Warren luego de que criticara el apoyo de Trump al presidente Javier Milei. “Trump envió 20 mil millones de dólares para rescatar a su amigo en Argentina y enriquecer a los fondos de cobertura, no a las familias estadounidenses”, había denunciado la opositora, quien además cuestionó que el exmandatario celebrara el resultado electoral en Argentina mientras el gobierno estadounidense sigue paralizado.Bessent recogió el guante y defendió la ayuda a Argentina: “El apoyo de EE. UU. al gobierno del presidente Milei generó esperanza en una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza”. En su réplica, acusó a la legisladora de “intentar frustrar una vida mejor para los ciudadanos más vulnerables de un valioso aliado de EE. UU.”.El funcionario sostuvo además que Warren “debería centrarse en los trabajadores estadounidenses y votar a favor de reabrir el gobierno ahora”, en referencia al shutdown que mantiene a miles de empleados públicos sin salario. “De lo contrario, tanto ella como todos sus compañeros peronistas estadounidenses en el Senado se encontrarán apropiadamente etiquetados como los Grinches que robaron el Día de Acción de Gracias”, acusó.La tensión se produce mientras el cierre del gobierno federal ya lleva 28 días, el segundo más largo de la historia, y el Congreso sigue sin aprobar el presupuesto. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas mantiene en vilo a cientos de agencias y amenaza con paralizar servicios esenciales en Estados Unidos.