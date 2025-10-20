Las advertencias de una senadora estadounidense a JP Morgan por el rescate de los mercados argentinos

La senadora demócrata Elizabeth Warren envió una carta al CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, para expresar su preocupación por el rol de la entidad en el paquete financiero de 20.000 millones de dólares que involucra a la Argentina. La legisladora reclamó garantías de que el rescate no afectará a los contribuyentes estadounidenses.

Warren, representante por Massachusetts y miembro del Comité de Banca del Senado, advirtió sobre el posible uso de fondos del Tesoro en operaciones que beneficiarían a bancos privados. En su carta a Dimon, pidió “un compromiso de que JPMorgan Chase no se beneficiará de ninguna garantía financiada por los contribuyentes ofrecida por el Departamento del Tesoro”.La senadora también dirigió cartas similares a los directivos de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Bank of America, Wells Fargo y Santander, entidades que participarían en el esquema financiero destinado a asistir a la gestión de Javier Milei.En sus declaraciones, la legisladora cuestionó que “los aparentes beneficiarios del rescate de Wall Street” puedan recibir apoyo en un contexto en el que “los estadounidenses luchan por pagar el alquiler, los comestibles y la atención médica”. Además, advirtió sobre la fragilidad de la economía argentina y la falta de garantías sólidas para asegurar el préstamo.El planteo de Warren se suma a la creciente inquietud política en Washington sobre el respaldo financiero de Estados Unidos al Gobierno argentino. La senadora insistió en que cualquier asistencia a Buenos Aires debe ser transparente y no implicar un costo para los ciudadanos estadounidenses.