28.10.2025 / Política

Milei y Macri mantuvieron una conversación telefónica tras el triunfo de La Libertad Avanza

La charla se extendió durante 10 minutos el mediodía del pasado lunes. El intercambio telefónico se dio luego de los mensajes cruzados en redes sociales que ambos referentes compartieron.




El presidente Javier Milei retomó el contacto con el exmandatario Mauricio Macri, quien se comunicó telefónicamente luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de una fuente oficial, la charla fue telefónica y se extendió durante 10 minutos el mediodía del pasado lunes. El intercambio telefónico se dio luego de los mensajes cruzados en redes sociales que ambos referentes compartieron.

“Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”, inició el posteo que publicó Mauricio Macri en X el pasado domingo, y continuó: “Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”.

Por su parte, el libertario aprovechó para responder rápidamente el guiño: "Muchas gracias, presi”.

Durante el discurso que pronunció en el bunker libertario, ubicado en el Hotel Libertador, Milei dedicó algunos minutos para destacar el rol de Macri en el balotaje del 19 de noviembre de 2023. 

Después de un año de distanciamiento, el vínculo entre Macri y Milei reflotó producto de la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los funcionarios que ve con buenos ojos el desembarco de dirigentes macristas en el equipo de Gobierno. 

Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

3

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

4

Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

5

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

Más notas de este tema

"Colorado violeta": Santilli dijo que le gustaría ser gobernador y buscó alinear la provincia con el plan de Milei

28/10/2025 - LA LIBERTAD AVANZA

"Colorado violeta": Santilli dijo que le gustaría ser gobernador y buscó alinear la provincia con el plan de Milei

"Soluciones concretas": Kicillof recorrió los avances de las obras del nuevo Polo Educativo en Florencio Varela

28/10/2025 - PBA

"Soluciones concretas": Kicillof recorrió los avances de las obras del nuevo Polo Educativo en Florencio Varela

Para Manrique, la reforma laboral solo busca abaratar despidos y exigió una cgt firme y contundente

28/10/2025 - SINDICALISMO

Para Manrique, la reforma laboral solo busca abaratar despidos y exigió una cgt firme y contundente

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.