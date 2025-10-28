Milei y Macri mantuvieron una conversación telefónica tras el triunfo de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei retomó el contacto con el exmandatario Mauricio Macri, quien se comunicó telefónicamente luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales.Según supo la agencia Noticias Argentinas de una fuente oficial, la charla fue telefónica y se extendió durante 10 minutos el mediodía del pasado lunes. El intercambio telefónico se dio luego de los mensajes cruzados en redes sociales que ambos referentes compartieron.“Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”, inició el posteo que publicó Mauricio Macri en X el pasado domingo, y continuó: “Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”.Por su parte, el libertario aprovechó para responder rápidamente el guiño: "Muchas gracias, presi”.Durante el discurso que pronunció en el bunker libertario, ubicado en el Hotel Libertador, Milei dedicó algunos minutos para destacar el rol de Macri en el balotaje del 19 de noviembre de 2023.Después de un año de distanciamiento, el vínculo entre Macri y Milei reflotó producto de la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los funcionarios que ve con buenos ojos el desembarco de dirigentes macristas en el equipo de Gobierno.