Santilli inicia con Nacho Torres la ronda con gobernadores por la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzará este miércoles en Chubut una ronda de negociaciones con gobernadores al reunirse con el mandatario provincial Ignacio “Nacho” Torres con el objetivo de sumar respaldos a la reforma laboral que el oficialismo postergó en el Congreso y que ahora busca volver a impulsar en febrero.El Gobierno le fijó a Santilli como horizonte el 10 de febrero para reunir los apoyos necesarios y despejar resistencias entre los mandatarios provinciales, especialmente en torno a los capítulos vinculados al Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria, que varias provincias advierten que podrían afectar la recaudación coparticipable.Tras el encuentro con Torres, el ministro tiene previsto visitar una decena de distritos, entre ellos Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Misiones, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro y San Juan, en una gira que apunta a consolidar mayorías en el Senado, donde el proyecto enfrenta un escenario ajustado.El antecedente inmediato de la negociación es el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando el Ejecutivo recurrió a la distribución discrecional de Aportes del Tesoro Nacional y giró más de 66 mil millones de pesos a provincias que acompañaron la ley, aunque no logró avanzar con la derogación de normas sensibles como las de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad.La primera escala en Chubut aparece lejos de ser un trámite, incluso entre dirigentes del mismo espacio político, ya que durante el debate presupuestario Torres reclamó el pago de una deuda superior a los 51 mil millones de pesos que la ANSES mantiene con la caja jubilatoria provincial y dejó abierta la posibilidad de judicializar el conflicto ante la Corte Suprema.En paralelo a la ofensiva del Gobierno, varios de los gobernadores que recibirán a Santilli mantienen contactos con la conducción de la CGT, que busca frenar la iniciativa, un factor que agrega tensión a una negociación atravesada por reclamos financieros y cálculos políticos de corto plazo. Desde las provincias que formarán parte de la ronda admiten que el proyecto difícilmente avance sin modificaciones y advierten que “no va a ser fácil que salga la reforma laboral así como está”, una señal de que la gira del ministro se desarrollará en un clima de exigencias cruzadas y márgenes de negociación acotados.