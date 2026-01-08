08.01.2026 / Escándalo

La novia de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste en la Costa y dio positivo en alcoholemia

La Policía de la provincia de Buenos Aires le secuestro el vehículo a Eugenia Rolón en Mar de Ajó y su pareja, quien forma parte del aparato comunicacional del Gobierno, tuvo que ir a buscarla. El test de alcoholemia le dio 1,89.




Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, chocó contra un poste tras realizar "maniobras imprudentes" en Mar de Ajó.  Además, dio positivo en el test de alcoholemia y la Policía secuestró su vehículo. 

La Policía de la provincia de Buenos Aires le secuestro el vehículo y su pareja, Iñaki Gutierrez, quien forma parte del aparato comunicacional del Gobierno, tuvo que ir a buscarla. El hecho ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana.

Según informaron fuentes policiales, la joven de 23 años fue vista realizando maniobras imprudentes con el auto, que derivaron en un choque contra un poste en la calle. El test de alcoholemia le dio 1,89. 

Según pudo reconstruir Clarín, el incidente se habría dado en la localidad de Mar de Ajo, sobre la calle Rivadavia al 400, a cuatro cuadras de la costa, entre las calles Bartolomé Mitre y Catamarca. La causa quedó a cargo del juzgado de faltas de la Costa.

Según se pudo ver en imágenes difundidas por fuentes policiales, el vehículo chocado y secuestrado pertenece a quien sería el padre de Iñaki Gutiérrez, el novio de la conductora y quien posee la cédula azul que lo habilita a manejar el auto. 

Rolón saltó a la fama en el mundo digital por su militancia libertaria, incluso antes del inicio del Gobierno de Milei. "Desde el día 1, desde que tengo 16 años", reafirmó en redes sociales.

Junto a Gutiérrez manejaban la comunicación digital del Presidente. Rolón, además, fue candidata a convencional constituyente de Santa Fe en 2025. Quedó terrcera en su localidad natal, San Lorenzo, con más del 20% de los votos.



