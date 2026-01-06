El New York Times reveló que son más de 80 los muertos tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

La cifra de víctimas fatales que dejó la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa volvió a incrementarse: serían más de 80 muertos, entre civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con una investigación publicada este lunes por The New York Times.El diario estadounidense citó como fuente a un alto funcionario venezolano y señaló que el número de fallecidos se duplicó en menos de dos días. Tras los ataques iniciados durante la madrugada del sábado 3 de enero, el propio medio había informado inicialmente, al menos 40 muertes. “En total, el número de muertos asciende al menos a 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques”, indicó The New York Times.Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni las autoridades estadounidenses confirmaron de manera oficial el número de víctimas. El único dato ratificado públicamente fue el comunicado emitido por el gobierno de Cuba el domingo por la noche, cuando informó que 32 ciudadanos cubanos murieron mientras cumplían tareas de custodia personal de Maduro. “Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro...”, había señalado el presidente estadounidense Donald Trump ante periodistas durante un vuelo entre Florida y Washington. Más tarde, el mandatario ironizó sobre la presencia de esos agentes al afirmar que trabajar como custodios del chavismo “no fue una buena decisión”.Tras esas declaraciones, La Habana confirmó oficialmente la muerte de los 32 combatientes. En un comunicado, el gobierno cubano sostuvo que fueron “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, y anunció que se organizarán “las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo”. La alianza entre Venezuela y Cuba se remonta a las gestiones de Fidel Castro y Hugo Chávez y se mantuvo a lo largo de los años, incluso frente a las sanciones económicas impuestas por Washington.Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para secuestrar y trasladar al presidente Nicolás Maduro, según informó este lunes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.Las autoridades estadounidenses confirmaron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región. Aún se desconoce el número de heridos del lado estadounidense, que solo confirmó que no hubo fallecimientos de las fuerzas de seguridad de ese país.