Insólito: Milei festejó el nuevo préstamo de Caputo con un meme que alude a Messi y Julián Álvarez

El presidente Javier Milei apeló al humor futbolero para celebrar el nuevo endeudamiento externo. A través de sus redes sociales, compartió un meme en el que se representó como Lionel Messi y ubicó al ministro de Economía, Luis Caputo, en el rol de Julián Álvarez. “Golazo de Toto”, escribió el mandatario al referirse al préstamo conseguido para afrontar compromisos de deuda.

Con el pago de USD 4.200 millones a los bonistas en el horizonte inmediato, el panorama hacia adelante continuó cargado de tensiones. Para el resto de 2026, el Ejecutivo enfrentó vencimientos por más de USD 15.000 millones, incluidos compromisos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. El aviso formal de pago ya se presentó ante el Bank of New York Mellon, mientras el mercado observó con cautela el costo creciente del financiamiento.