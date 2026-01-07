Finalmente Santilli y Torres recorrieron las zonas incendiadas en Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron este miércoles las localidades de El Hoyo y Epuyén, dos de las zonas más castigadas por los incendios forestales que afectan a la provincia. La visita se dio después de varios días de emergencia, con vecinos evacuados, pérdidas materiales y amplias áreas naturales dañadas.

Durante la recorrida, Santilli supervisó el operativo junto a brigadistas y equipos de emergencia y respaldó públicamente la postura del gobernador. “Celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias”, afirmó el funcionario, en un mensaje que apuntó a endurecer el discurso oficial frente a las causas de los incendios.El ministro sostuvo que la gestión del presidente Javier Milei trabajó “desde el primer momento” de manera articulada con la provincia, aportando logística y recursos para enfrentar el fuego. Sin embargo, la llegada tardía de los funcionarios nacionales a la zona generó críticas, en un contexto de creciente malestar por la magnitud del desastre ambiental.Por su parte, Torres destacó que Santilli se comunicó apenas se detectaron los primeros focos y aseguró que el Gobierno nacional puso a disposición “todas las herramientas necesarias” para asistir a Chubut. En paralelo, la provincia avanzó con el anuncio de una recompensa millonaria para dar con los responsables de los incendios.