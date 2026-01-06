06.01.2026 / CRISTINA

Qué dijo Cristina sobre su internación a la que calificó como "un largo y dificultoso proceso



La expresidenta reapareció en redes sociales tras recibir el alta médica y agradeció al personal del Sanatorio Otamendi y a las muestras de apoyo recibidas durante los días de internación.



Luego de la operación por apendicitis que atravesó a fines de diciembre, **Cristina Kirchner** habló sobre su intervención médica y el proceso de recuperación. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X, ya de regreso en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. “Fue un largo y dificultoso proceso”, escribió la exmandataria.

En el posteo, Cristina Kirchner confirmó que ya se encontraba nuevamente en su casa y dedicó un extenso agradecimiento al equipo de salud que la atendió durante la internación. Destacó el trabajo del cuerpo médico, de las enfermeras y del personal del **Sanatorio Otamendi**, donde fue intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre.

“Fui atendida con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, señaló la expresidenta, al poner en valor el acompañamiento recibido durante los días más complejos del posoperatorio.

En el cierre del mensaje, amplió el reconocimiento a quienes le hicieron llegar su apoyo. Agradeció “a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, en referencia tanto a los mensajes como a las expresiones de afecto de militantes peronistas que se acercaron a las puertas del sanatorio durante su estadía médica.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

3

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

4

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

5

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

Más notas de este tema

El Municipio de La Matanza reparte juguetes a niños del distrito por el Día de Reyes

06/01/2026 - Locales

El Municipio de La Matanza reparte juguetes a niños del distrito por el Día de Reyes

El Merval en dólares se da vuelta y cede, en una jornada marcada por la presión externa

06/01/2026 - FINANZAS

El Merval en dólares se da vuelta y cede, en una jornada marcada por la presión externa

Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo: "El gas fue tirado de manera correcta"

06/01/2026 - Política

Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo: "El gas fue tirado de manera correcta"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.