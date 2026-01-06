Qué dijo Cristina sobre su internación a la que calificó como "un largo y dificultoso proceso

Luego de la operación por apendicitis que atravesó a fines de diciembre, **Cristina Kirchner** habló sobre su intervención médica y el proceso de recuperación. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X, ya de regreso en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. “Fue un largo y dificultoso proceso”, escribió la exmandataria.

En el posteo, Cristina Kirchner confirmó que ya se encontraba nuevamente en su casa y dedicó un extenso agradecimiento al equipo de salud que la atendió durante la internación. Destacó el trabajo del cuerpo médico, de las enfermeras y del personal del **Sanatorio Otamendi**, donde fue intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre.“Fui atendida con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, señaló la expresidenta, al poner en valor el acompañamiento recibido durante los días más complejos del posoperatorio.En el cierre del mensaje, amplió el reconocimiento a quienes le hicieron llegar su apoyo. Agradeció “a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, en referencia tanto a los mensajes como a las expresiones de afecto de militantes peronistas que se acercaron a las puertas del sanatorio durante su estadía médica.