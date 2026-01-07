Julián Álvarez y Gabriel Katopodis supervisaron los avances de las obras hidráulicas en Villa Jardín

El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrieron el progreso de las obras hidráulicas que se desarrollan en la intersección de Warnes y Osorio, en el barrio Villa Jardín de Lanús Oeste, que son ejecutadas a través del programa bonaerense de Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS) para aumentar los niveles de conectividad, seguridad y transitabilidad en las principales áreas urbanas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)."Ya llevamos repavimentadas 25 cuadras con hormigón desde la bajada del Puente Olímpico, pero lo más importante y fundamental es la obra hidráulica que estamos haciendo en las inmediaciones de Villa Jardín. Esta zona siempre estuvo anegada por las inundaciones y esperamos que, a partir de estos trabajos, podamos brindar una solución concreta”, remarcó Álvarez.Por su parte, Katopodis sostuvo: “En Villa Jardín, Lanús, estuvimos recorriendo la obra de la calle Cnel. Osorio. Son más de 20 cuadras de repavimentación y la reconstrucción de sumideros, una obra hidráulica fundamental en Yatay. Esta es una obra del programa ´MAS´ con el que estamos mejorando la movilidad, la seguridad y el espacio público para que la gente llegue mejor al trabajo, a la escuela, al hospital y viva mejor en su barrio. Junto a Julián (Álvarez) vamos a seguir invirtiendo fondos provinciales para que este municipio se siga desarrollando".Este proyecto contempla la repavimentación de Osorio entre Maza y Warnes y en Molinedo entre Millán y Liniers; la ejecución de tareas de bacheo en Osorio en los tramos entre Manuel Castro y Maza y entre Warnes y Millán, al igual que en Millán entre Osorio y Molinedo; la rehabilitación de veredas y esquinas; de la red pluvial (Osorio y Warnes) y sumideros; trabajos de seguridad vial (señalética horizontal y vertical) y la construcción de rampas para discapacitados.Los trabajos hidráulicos permitirán solucionar un reclamo histórico de los vecinos y de las vecinas de la zona, debido a un problema de escurrimiento superficial detectado en la intersección de las calles Osorio y Yatay.También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.