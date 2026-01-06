Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo: "El gas fue tirado de manera correcta"

La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich reivindicó el accionar del gendarme Héctor Guerrero que baleó en la cabeza con un proyectil lanzagás a Pablo Grillo el pasado 12 de marzo en una movilización de jubilados.A fines del mes pasado, la Sala II de la Cámara Federal confirmó que fue el cabo Guerrero quien le apuntó al fotorreportero a sabiendas de que una granada de gas lacrimógeno dirigida al cuerpo puede hasta causar la muerte. “Guerrero disparó seis veces su arma con municiones de granadas de gas lacrimógeno, de forma prácticamente horizontal apuntando a grupos de personas que se hallaban frente a los cordones formados por fuerzas de seguridad”, advirtió la Cámara.Este martes, sin embargo, Bullrich volvió a poner en duda las múltiples pruebas que tiene la causa judicial, entre ellas un análisis pericial hecho por el Mapa de la Policía que detalla la trayectoria del proyectil que hirió a Grillo, y que coincide con la esencia de la pericia balística que hizo la Policía de la Ciudad, que ubicaba al fotógrafo a 47 metros de la fila de gendarmes y señalaba que el tiro no había sido oblicuo ni hacia arriba ni hacia abajo.“El gas fue tirado de manera correcta, pero cuando vos tenés una horda que te viene atacando, tirando con lo que tiene, destruyendo todo...”, planteó Bullrich en diálogo con Urbana Play, en un intento por justificar la violencia que recibió el joven por parte de las fuerzas de seguridad.“Que la Justicia lo haya procesado (al gendarme), que haya actuado como actuó, es un tema de la Justicia. Pero yo conozco las pericias, y dan que el gendarme tiró de manera correcta. Ni siquiera se sabe qué gendarme tiró”, dijo la exministra de Seguridad, pese a que hay varias instancias judiciales que lo identifican a Guerrero como el tirador.En su cruzada negacionista, Bullrich aseguró que ese 12 de marzo “se estaban rompiendo todas las veredas, las vidrieras, estaban intentando entrar al Congreso”, y preguntó en ese sentido: “¿Qué tenés que hacer? ¿Quedarte quieto? No, no podés quedarte quieto“.“La Argentina que no tomó medidas por las consecuencias tuvo durante 25 años las calles tomadas. Nosotros tomamos medidas y tuvimos algún problema como el caso de Grillo pero logramos algo muy importante que fue lograr paz y orden en las calles de Buenos Aires y del resto del país”, señaló, defendiendo su protocolo antipiquetes y banalizando lo ocurrido con el fotoperiodista.“Vi todas las pericias y tiran como tiene que tirar, con la mala suerte de que rebota y sale como disparado (el proyectil). Es un lamentable problema, pero nadie quiso tirarle a Grillo en la cabeza. Además, si mirás la distancia es imposible. Lo que hay que acostumbrarse a que si vos vas con violencia, las fuerzas de seguridad no pueden quedarse cruzadas de brazos”, concluyó Bullrich.