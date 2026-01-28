Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

el 62% considera mala la situación económica del país, un 57% evalúa negativamente la situación de su familia y 77% observa un marcado deterioro en el mercado laboral, un cuadro que sugiere que el retroceso económico está pesando más que cualquier recuperación parcial en la figura presidencial.

La última medición dereveló queA ello, debe añadirse un dato aun más contundente:El sondeo, realizado en febrero, refleja que la caída en la valoración personal de Javier Milei fue acompañada por un empeoramiento en la percepción sobre la gestión, puesto que las opiniones positivas alcanzaron el 35%, mientras que las negativas treparon al 53%, ampliando el diferencial desfavorable a -18 puntos y evidenciando una mayor polarización.En paralelo, el relevamiento expone que apenas 22% califica como buena la economía del país, contra un 62% que la define como mala. Mientras que, en el plano personal, sólo 20% percibe una situación favorable yOtros trabajos coinciden en esa tendencia. El analista político Hugo Haime señaló en los últimos días que “el 57% de la población desaprueba la gestión de Javier Milei", frente a un respaldo del 41%. "En febrero, en relación a diciembre, tenemos una caída en la aprobación de gestión de 5 puntos de 46 a 41. Y en la imagen personal de Milei desde 50 a 44”, advirtió el consultor.Haime también atribuyó el piso de apoyo del oficialismo a “la no alternativa de oposición política” y al temor social a “volver atrás”, aunque advirtió que, luego de atravesar las elecciones del pasado 26 de octubre, “el gran tema nacional es el de los bajos salarios que perciben los trabajadores”, un factor que, según planteó en diciembre, impacta de lleno en la evaluación económica.Dentro del universo sindicalizado, el deterioro es aún más marcado: más de siete de cada diez trabajadores afiliados desaprueban la gestión y la aprobación se ubica por debajo del 30%, en un contexto atravesado por la reforma laboral que estaría lista para aprobarse este viernes en el Senado de la Nación.Antes de las legislativas de 2025, la consultora Management & Fit ya había registrado un piso bajo en la imagen presidencial: 37,4% de valoración positiva frente a 47,9% negativa y una desaprobación de gestión del 53,6%, la más alta desde el inicio del mandato. Es decir, que cinco de cada diez personas no aprobaban entonces la administración libertaria.Ese mismo estudio reveló que el 50% tenía dificultades para cubrir los gastos mensuales y que ocho de cada diez habían modificado sus hábitos de consumo en el último año, además de que un 60,1% consideró que Milei tuvo responsabilidad en el caso Spagnuolo.