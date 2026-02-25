26.02.2026 / Duro golpe al macrismo

La Corte Suprema ordenó investigar a Jorge Macri por lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó profundizar una causa por lavado de dinero contra el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, a raíz de la compra de un departamento en Miami en 2011. El máximo tribunal hizo lugar al pedido del fiscal Mario Villar, revocó un fallo que cerraba la causa y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado el sobreseimiento, que dicte una nueva resolución, dando respuesta a las pruebas que expuso el expediente.