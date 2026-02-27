Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

En la ilustración difundida en sus redes, Javier Milei aparece sentado en un sillón de cuero, con estética oscura y fondo de códigos verdes al estilo Matrix. En sus manos ofrece dos opciones: “Justicia Social” o “Alguien lo tiene que pagar”. La metáfora busca instalar que los derechos y la redistribución son una ilusión costosa que alguien financia. Sin embargo, el mensaje no encontró el eco celebratorio de otras oportunidades.

También aparecieron mensajes que vincularon el rechazo con el impacto cotidiano del ajuste.sostuvo otro usuario. Incluso se leyeron expresiones que evocaron la tradición peronista: “