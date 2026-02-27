27.02.2026 / MATRIX

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes



El Presidente publicó una imagen caracterizado como el personaje de Matrix, con dos pastillas en la mano: una azul bajo el rótulo “Justicia Social” y otra roja con la frase “Alguien lo tiene que pagar”. La puesta en escena, pensada para reforzar su cruzada ideológica, generó una ola de críticas incluso entre votantes que expresaron arrepentimiento.




En la ilustración difundida en sus redes, Javier Milei aparece sentado en un sillón de cuero, con estética oscura y fondo de códigos verdes al estilo Matrix. En sus manos ofrece dos opciones: “Justicia Social” o “Alguien lo tiene que pagar”. La metáfora busca instalar que los derechos y la redistribución son una ilusión costosa que alguien financia. Sin embargo, el mensaje no encontró el eco celebratorio de otras oportunidades.

“Qué desilusión siento de haberte apoyado!!! NUNCA MAS”, escribió una usuaria. Otro comentario apuntó: “Me equivoqué votándote puro verso, espejitos de colores”. Las respuestas se multiplicaron con cuestionamientos directos a la situación económica: “Seguí en Narnia, q mientras vos estas negociando con quien no debes, acá se siguen cerrando pymes, los salarios siguen congelados y la gente se caga de hambre todos los días. CRACK!!”.



También aparecieron mensajes que vincularon el rechazo con el impacto cotidiano del ajuste. “Lo estamos pagando los que salimos a laburar todos los dias, con el bondi carisimo, el aumento de alquileres, el aumento de impuestos”, sostuvo otro usuario. Incluso se leyeron expresiones que evocaron la tradición peronista: “Me decepcionaste Milei, Viva Perón!”.

Lo más leído

1

Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei

2

En plena crisis, los participantes de Gran Hermano van a cobrar 500 mil pesos mensuales

3

Aseguran que Juliana Awada tendría un romance con Felipe VI, el "querido rey" de España de Macri

4

Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras

5

Alak se distancia de Kicillof tras el bloqueo a su llegada al PJ bonaerense

Más notas de este tema

Efecto Milei en Tierra del Fuego: sueño fueguino suspendió a 71 trabajadores y crece la incertidumbre industrial

27/02/2026 - DESEMPLEO

Efecto Milei en Tierra del Fuego: sueño fueguino suspendió a 71 trabajadores y crece la incertidumbre industrial

El Senado debate la baja de imputabilidad y el peronismo rechaza la reforma laboral de Milei: cómo viene la discusión

27/02/2026 - SENADO

El Senado debate la baja de imputabilidad y el peronismo rechaza la reforma laboral de Milei: cómo viene la discusión

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

27/02/2026 - Política

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.