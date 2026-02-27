Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

El Presidente publicó una imagen caracterizado como el personaje de Matrix, con dos pastillas en la mano: una azul bajo el rótulo “Justicia Social” y otra roja con la frase “Alguien lo tiene que pagar”. La puesta en escena, pensada para reforzar su cruzada ideológica, generó una ola de críticas incluso entre votantes que expresaron arrepentimiento.
Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei
Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras