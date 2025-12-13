Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó a tramitar la licencia de conducir a Eugenia Rolón, la influencer libertaria y novia de Iñaki Gutiérrez que chocó alcoholizada en Mar de Ajó.Se trata de una inhabilitación preventiva que tiene vigencia hasta el año 2099. De esta forma, la joven de 23 años no podrá obtener el permiso emitido por esa jurisdicción y contará con el antecedente que consta a nivel nacional.El episodio ocurrió en la madrugada del jueves, en la calle Rivadavia al 420, cuando la novia del militante de La Libertad Avanza y miembro del aparato comunicacional del Gobierno impactó contra un poste. Momentos antes, personal policial de la Costa Atlántica y agentes de Tránsito habían advertido que la joven estaba circulando con maniobras imprudentes.Poco después del hecho, se dio a conocer un video en el que se pudo observar exactamente cómo se produjo la secuencia. En esas imágenes, se ve cómo la joven de 23 años giró en “U”, se subió a la vereda y chocó de lleno contra un poste de alumbrado.Según el parte oficial, Rolón conducía un Honda Fit que fue secuestrado en el lugar. El vehículo quedó incautado junto con las llaves, que permanecen en una dependencia policial. No se registraron heridos luego del incidente.La influencer fue sometida a un test de alcoholemia y el resultado le dio 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Por este motivo, fue demorada.