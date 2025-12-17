"Long live freedom": Milei lanzó sus cuentas oficiales de redes sociales en inglés con un insólito video

A través de distintas plataformas digitales, el Presidente compartirá contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y la visión del país en el escenario global.
LOS INVITO A SEGUIR MIS REDES OFICIALES EN INGLÉS Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026
VIVA LA LIBERTAD CARAJO !!!
I invite you to follow my official social media accounts in English.
Long live freedom, damn it !!! https://t.co/Nw4SYp8dcj
