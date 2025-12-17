12.01.2026 / Redes sociales

"Long live freedom": Milei lanzó sus cuentas oficiales de redes sociales en inglés con un insólito video

A través de distintas plataformas digitales, el Presidente compartirá contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y la visión del país en el escenario global.




A través de un peculiar video animado, el presidente Javier Milei lanzó oficialmente este lunes sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés. Viva la libertad carajo”, expresó Milei a través de sus redes sociales, en donde convocó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas ya que compartirá contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global. 



Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios.


Cuentas oficiales en inglés

- Instagram: @mileienglishofficial

- YouTube: @MileiEnglishOfficial

- X (Twitter): @jmilei_english

- TikTok: @mileienglishofficial

- Facebook: @MileiEnglishOfficial

