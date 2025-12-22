Paro de controladores aéreos: el Gobierno extendió por cinco días la conciliación obligatoria

La Secretaría de Trabajo de la Nación extendió este viernes la Conciliación Obligatoria por cinco días más, en el marco del conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).De esta manera, la prórroga de la conciliación obligatoria se extiende hasta el 26 de enero a las 8hs. Asimismo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el día viernes 23 a las 11hs.Los Servicios de Navegación Aérea que presta EANA son un servicio esencial por ley, por lo tanto, no es posible que el gremio realice un paro de un día para el otro de manera intempestiva. El gremio debe presentar un cronograma con las medidas de fuerza a realizar, con 5 días de anticipación, las cuales no pueden afectar más del 45% de las operaciones aéreas debido a la esencialidad del servicio. Asimismo, mientras se encuentre vigente la conciliación obligatoria ninguna medida de fuerza puede llevarse a cabo.La tregua administrativa establecida el pasado 23 de diciembre y ahora extendida, permitió neutralizar las medidas de fuerza de ATEPSA, no obstante, la resolución del conflicto paritario con EANA sigue sin concretarse.En este caso, la paritaria no la define EANA, ya que como todo organismo y empresa del Estado depende de la pauta que establezca Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña.El gremio ya ha llevado adelante una serie de medidas de fuerza. En julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria.Posteriormente, en agosto. se concretaron tres jornadas de paro nacional. El conflicto se suspendió tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.En noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.Finalmente, en diciembre, se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que rige hasta este viernes.