10.03.2026 / ARGENTINA WEEK EN NUEVA YORK

Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer

La delegación que viajó a EE.UU en búsqueda de inversiones se hospedaría en un costoso hotel sobre la Quinta Avenida. Las habitaciones superan los u$s3.700 por noche, lo cual, se adhiere a la polémica por la presencia de la esposa de Manuel Adorni en la gira.




El escándalo surgido por la comitiva ampliada que, junto al presidente Javier Milei, se trasladó a Nueva York con el objetivo de participar de la Argentina Week, incluyendo a la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no quedó ahí. Y es que, poco después, se conoció que un puñado de funcionarios se hospedaría en un hotel cinco estrellas llamado The Langham, cuyo valor por noche es de unos u$s3.730, es decir más de $5,3 millones al tipo de cambio oficial según la cotización actual. 

La polémica había visto la luz el pasado lunes, al trascender que el ex vocero habría llevado a su mujer, la coach ontológica Bettina Angeletti, junto al equipo que disertaría en el evento, puesto que no cuenta con ningún cargo y, por ende, no cumple los requisitos para viajar en el avión oficial.

LUJO ASEGURADO 

Sin embargo, el hotel elegido para la estadía de la delegación da lugar a otra controversia, no solo por encontrarse en pleno corazón de la Quinta Avenida, una de las zonas más exclusivas de Manhattan, sino también por su elevado costo. El establecimiento ofrece suites de lujo con vista al Empire State Building y servicios premium que incluyen comedor privado, bar, gimnasio y áreas de trabajo dentro de las habitaciones.

En su propio sitio web, el Langham promociona su ubicación estratégica entre algunos de los barrios más caros de la ciudad: Upper East Side, Central Park South, Midtown, Flatiron y Greenwich Village. Desde allí, los huéspedes pueden acceder a los principales centros financieros, comerciales y turísticos de Nueva York.



PIDEN EXPLICACIONES

La presencia de Angeletti en la gira oficial generó cuestionamientos luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Adorni durante una visita que Milei realizó a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. La imagen alimentó las versiones sobre su participación en la comitiva.

A raíz del episodio, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo aclare si la pareja del jefe de Gabinete integró formalmente la delegación, si utilizó el avión presidencial ARG-01 y quién cubrió los costos del traslado y de la estadía en Estados Unidos.

Efecto Milei: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas por la caída de los ingresos

10/03/2026 - INFORME DE LA UCA

Efecto Milei: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas por la caída de los ingresos

10/03/2026 - POLEMICA

Escándalo cripto: citan a declarar a la abogada que investigó el caso $LIBRA que involucra a Milei

10/03/2026 - POLEMICA

Crisis en FATE: el Gobierno multa a la empresa por no pagar salarios mientras crece la incertidumbre por 900 puestos de trabajo

