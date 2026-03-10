Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer

El escándalo surgido por la comitiva ampliada que, junto al presidente, se trasladó a Nueva York con el objetivo de participar de la Argentina Week, incluyendo a la esposa del jefe de Gabinete,, no quedó ahí. Y es que, poco después, se conoció que un puñado de funcionarios se hospedaría en un hotel cinco estrellas llamado The Langham, cuyo valor por noche es de unos u$s3.730,La polémica había visto la luz el pasado lunes, al trascender que el ex vocero habría llevado a su mujer, la coach ontológica Bettina Angeletti, junto al equipo que disertaría en el evento, puesto que no cuenta con ningún cargo y, por ende, no cumple los requisitos para viajar en el avión oficial.Sin embargo, el hotel elegido para la estadía de la delegación da lugar a otra controversia, no solo por encontrarse en pleno corazón de la Quinta Avenida, una de las zonas más exclusivas de Manhattan, sino también por su elevado costo. El establecimiento ofrece suites de lujo con vista al Empire State Building y servicios premium que incluyen comedor privado, bar, gimnasio y áreas de trabajo dentro de las habitaciones.En su propio sitio web, el Langham promociona su ubicación estratégica entre algunos de los barrios más caros de la ciudad: Upper East Side, Central Park South, Midtown, Flatiron y Greenwich Village. Desde allí, los huéspedes pueden acceder a los principales centros financieros, comerciales y turísticos de Nueva York.La presencia de Angeletti en la gira oficial generó cuestionamientos luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Adorni durante una visita que Milei realizó a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. La imagen alimentó las versiones sobre su participación en la comitiva.A raíz del episodio, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo aclare si la pareja del jefe de Gabinete integró formalmente la delegación, si utilizó el avión presidencial ARG-01 y quién cubrió los costos del traslado y de la estadía en Estados Unidos.