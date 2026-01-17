"Tenemos que avanzar en la misma dirección": Milei celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente Javier Milei encabezó en Asunción la participación argentina en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea donde, por medio de un discurso, defendió el entendimiento por considerarlo un punto de inflexión para el bloque regional y planteó que el país debe profundizar ese rumbo de apertura e integración comercial como parte de una estrategia económica que, según sostuvo, "es un punto de partida" para "ir más allá".Durante su disertación, el mandatario calificó la rúbrica como “el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación” y agradeció el rol de los liderazgos europeos que destrabaron el proceso: "Quiero expresar un reconocimiento al liderazgo europeo que hizo posible este resultado. Agradecer a quien tengo el gusto de llamar amiga, a Giorgia Meloni”, halagó.En clave política y económica, Milei remarcó que “Argentina no se detiene en este acuerdo", ya que entiende como "una obligación avanzar en la misma dirección y adaptar los esquemas de economía a nivel global". Durante la ceremonia, también vinculó ese enfoque con otras negociaciones en curso al afirmar que el Gobierno trabaja “para concluir negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos” bajo la meta de atraer "nuevas oportunidades y el interés de Japón para ampliar el comercio”."La libertad no es una consigna vacía. Este es un punto partida dentro un plan. Argentina avanzará hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur - Unión Europea”, enfatizó, y precisó que enviará el proyecto al Congreso de la Nación en los próximos días. "Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero estamos ratificando un rumbo. Este acuerdo confirma esa decisión nos impulsa a ir por más”, insistió Milei.En el tramo final de su intervención, el libertario aprovechó una vez más para respaldar la intervención militar encabezada por Estados Unidos en Venezuela, al tiempo que reclamó la liberación de ciudadanos argentinos detenidos en ese país: “Valoramos la decisión demostrada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Seguimos reclamando por Nahuel Gallo, así como todos los presos políticos argentinos”, expresó.CÓMO FUE LA CEREMONIALa firma del acuerdo se realizó en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, con la presencia de los cancilleres del Mercosur y de representantes de la Unión Europea, y reunió a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras que Brasil no estuvo representado por su jefe de Estado.El entendimiento, que cuenta con el aval del Consejo Europeo por 21 votos sobre 27, apunta a conformar una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, tras más de 25 años de negociaciones y pese a las resistencias que aún persisten en sectores agropecuarios europeos, con Francia entre los países más críticos.