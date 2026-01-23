Con la presencia de Otermín y Monseñor Lugones, Lomas celebró a Nuestra Señora de la Paz con fe, comunidad y una gran fiesta popular

El Municipio de Lomas de Zamora y la Diócesis de Lomas de Zamora llevaron adelante la celebración de la Fiesta Patronal Diocesana en honor a Nuestra Señora de la Paz, patrona del distrito, con una jornada que combinó expresión religiosa, participación comunitaria y festejo popular.
La misa central se desarrolló en la Plaza Grigera y fue presidida por el obispo Jorge Lugones.
Acompañaron la celebración el intendente Federico Otermín,
la jefa de Gabinete Sol Tischik,
jy la secretaria de Gobierno, Aldana Scillama
, unto a funcionarios, referentes sociales y una multitud de fieles.
Desde el Municipio destacaron el sentido profundo de la convocatoria y expresaron: “Amor por Lomas y por la Virgen Nuestra Señora de la Paz.” En la misma línea, señalaron: “Celebramos con gran alegría la Fiesta Patronal Diocesana en honor a Nuestra Señora de la Paz, patrona de nuestro distrito, con una misa en la Plaza Grigera presidida por Monseñor Jorge Lugones y la tradicional procesión.”
Durante toda la jornada, familias, vecinos y vecinas participaron de la procesión y compartieron un espacio de encuentro atravesado por la fe y la identidad lomense. El festejo se completó con una fiesta popular abierta, que incluyó música y presentaciones de artistas locales.
El cierre dejó un mensaje que sintetizó el espíritu del día y el sentido comunitario de la celebración: “¡Que la fe siga siendo el motor del encuentro en Comunidad!”, en una Lomas que volvió a reunirse alrededor de sus tradiciones, su historia y los valores que la identifican.