Con la presencia de Otermín y Monseñor Lugones, Lomas celebró a Nuestra Señora de la Paz con fe, comunidad y una gran fiesta popular

El Municipio de Lomas de Zamora y la Diócesis de Lomas de Zamora llevaron adelante la celebración de la Fiesta Patronal Diocesana en honor a Nuestra Señora de la Paz, patrona del distrito, con una jornada que combinó expresión religiosa, participación comunitaria y festejo popular.

La misa central se desarrolló en la Plaza Grigera y fue presidida por el obispoAcompañaron la celebración el intendentela jefa de Gabinetejy la secretaria de Gobierno,, unto a funcionarios, referentes sociales y una multitud de fieles.Durante toda la jornada, familias, vecinos y vecinas participaron de la procesión y compartieron un espacio de encuentro atravesado por la fe y la identidad lomense. El festejo se completó con una fiesta popular abierta, que incluyó música y presentaciones de artistas locales.El cierre dejó un mensaje que sintetizó el espíritu del día y el sentido comunitario de la celebración: “¡Que la fe siga siendo el motor del encuentro en Comunidad!”, en una Lomas que volvió a reunirse alrededor de sus tradiciones, su historia y los valores que la identifican.