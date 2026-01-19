Oxfam pone el foco en Milei y advierte por el avance de un modelo que concentra riqueza y debilita la democracia

La organización internacional Oxfam Intermón publicó un nuevo informe en el que advirtió que la riqueza de los multimillonarios creció más de un 16% durante el último año y alcanzó un máximo histórico, mientras casi la mitad de la población mundial continuó viviendo en situación de pobreza. En ese marco, el documento cuestionó con dureza a gobiernos alineados con una agenda de recortes y privilegios para los sectores más ricos, entre ellos el de Javier Milei.

El trabajo también trazó paralelismos con la experiencia de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, donde la acumulación de riqueza de los multimillonarios se aceleró de manera inédita. En ese contexto, el informe destacó el caso de Elon Musk, cuya fortuna superó niveles históricos, como símbolo de un modelo que favoreció la especulación financiera y la concentración del poder económico.Mientras tanto, la reducción de la pobreza a nivel global se estancó y la pobreza extrema incluso aumentó en regiones como África. Oxfam advirtió que los recursos acumulados por los multimillonarios durante un solo año habrían sido suficientes para erradicar la pobreza extrema durante décadas, pero terminaron reforzando un esquema de desigualdad estructural.El informe remarcó que la utilización de estas fortunas para influir sobre gobiernos, condicionar decisiones políticas y controlar medios de comunicación debilitó derechos y libertades básicas. En esa línea, la ONG alertó que el rumbo económico que impulsó el Gobierno de Milei profundizó esa lógica, al priorizar los intereses de una minoría privilegiada por sobre las condiciones de vida de las mayorías, en un contexto social cada vez más frágil.