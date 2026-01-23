Adorni y Santilli se reunieron con Weretilneck en Casa Rosada y sumaron un nuevo respaldo a la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este viernes en la Casa Rosada al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de las reuniones que Nación lleva adelante con diversos jefes provinciales.El encuentro comenzó a las 16:30 horas y fue el corolario de una semana en la que Santilli visitó Salta, Neuquén y Entre Ríos, en búsqueda de respaldo a la reforma laboral impulsada por Javier Milei.Lo cierto es que Weretilneck no gravitará en el debate legislativo, ya que en la actualidad no cuenta con representantes propios en ninguna de las dos Cámaras. De todos modos, el gobernador rionegrino remarcó la “importancia de que el proyecto de ley de Modernización Laboral avance en el Congreso, como parte de la agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”.En conjunto, los tres funcionaros expresaron que el proyecto habilita a que “las empresas puedan tomar más empleo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal” y que “contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo”.Algunos de los reclamos compartidos entre todos los mandatarios son obra pública, infraestructura, estado de las rutas y el recorte de distintos fondos coparticipables. Este último ítem es uno de los más álgidos de cara al debate por el proyecto de reforma laboral.Santilli y Adorni ya habían recibido a Weretilneck en la Casa Rosada. La reunión fue en noviembre pasado, días después de que ambos funcionarios asumieran sus cargos.En aquella ocasión, el gobernador de Río Negro planteó la conectividad rionegrina, y la necesidad de contar con definiciones respecto a las rutas nacionales 22, 23,151 y 40; y al uso de las vías del Alto Valle para poner en marcha el Tren del Valle, un proyecto que puede transformar la conectividad en toda la región.También sumó el pedido de contemplar en el presupuesto nacional diversas cuestiones relacionadas con INVAP, así como el acompañamiento a las universidades en las obras de infraestructura que requieren para su correcto funcionamiento.Otro de los temas analizados en conjunto fue el impacto estratégico para la provincia del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, indispensables para aumentar la capacidad productiva provincial.