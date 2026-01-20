20.01.2026 / DECLARACIONES

El fiscal Ricardo Sáenz dijo que nunca se van a conocer los autores materiales de la muerte de Nisman

De todos modos, el fiscal expresó la investigación que se sigue para dar con los "autores intelectuales". De todos modos, Sáenz dijo que la investigación siempre se perfiló hacia “quién ordenó esto, quién ayudó a llevarlo a cabo”.



El fiscal Ricardo Sáenz destacó este lunes que la investigación por la muerte de Alberto Nisman “se va perfilando un poco” para dar con los autores intelectuales del hecho, aunque consideró que “los autores materiales nunca se van a encontrar”.

Sáenz destacó la labor de su colega que trabaja en la causa, Eduardo Taiano, a quien calificó como “un gran profesional y amigo”.  “El entrecruzamiento de llamados de los agentes de inteligencia está dando buenos resultados, algunos declararon en la causa. Se decretó el llamado a indagatoria a (la ex fiscal de la causa) Viviana Fein. Yo creo que hubo irregularidades en la investigación que se parecen a encubrimiento”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia. Y agregó: “Creo que los autores materiales no se van a encontrar nunca porque se ensució la escena del crimen y no se van a encontrar huellas”.

De todos modos, Sáenz dijo que la investigación siempre se perfiló hacia “quién ordenó esto, quién ayudó a llevarlo a cabo”. “Tenemos a una persona con procesamiento firme por participación necesaria, que fue quien entregó el arma (por Diego Lagomarsino)”, agregó.

El fiscal señaló que “es compleja la investigación, con miles de entrecruzamientos telefónicos", pero remarcó que "se va perfilando un poco”. Y comentó lo que se conoció en las últimas horas por publicaciones periodísticas, acerca de que “la ex procuradora Alejandra Gils Carbó había dicho que nunca había tenido contacto con el Poder Ejecutivo y se descubrió que hubo varias llamadas con Presidencia y el Ministerio de Justicia”. 

