25.01.2026 / POLEMICA

Sigue sumando millas: Milei vuelve a EEUU para encabezar un road show financiero en Nueva York



El Presidente participa en marzo de la “Argentina Week”, un encuentro organizado junto a bancos de Wall Street que refuerza el alineamiento del Gobierno con el poder financiero internacional.






El presidente Javier Milei confirmó que regresará a Estados Unidos en marzo para participar de la apertura de la llamada “Argentina Week”, un evento que se desarrollará en Nueva York y que es presentado por el oficialismo como el mayor road show de inversiones del país en los últimos años. La actividad se organiza en conjunto con entidades emblemáticas de Wall Street y apunta a seducir a grandes fondos y corporaciones internacionales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la gira se realizará entre el 9 y el 11 de marzo y tendrá como eje central reuniones privadas y paneles con directivos de empresas globales. Desde el Gobierno, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, sostuvo que se trata de una señal de confianza de los mercados en la política económica libertaria y celebró el respaldo de la banca estadounidense.

La confirmación del viaje llegó a través de las redes sociales del propio Milei, quien replicó las declaraciones del embajador. Oxenford afirmó que “Argentina ya es un país invertible” y remarcó que el proceso de reformas impulsado por la Casa Rosada avanza en un marco promercado que cuenta con el aval de la administración de Donald Trump, un dato que expone el rumbo geopolítico elegido por el Ejecutivo.

La “Argentina Week” cuenta entre sus organizadores a la Embajada argentina, J.P. Morgan Chase, Bank of America y el fondo Kaszek, además de la participación de Citibank, AmCham y el Council on Foreign Relations. La agenda incluye encuentros con más de medio centenar de CEOs y presidentes de compañías interesadas en sectores como energía, minería, agroindustria, tecnología y economía del conocimiento.


