La desidia de la gestión de Jorge Macri: un cartonero murió desangrentado mientras en un contenedor

(R) Un hombre en situación de calle, de aproximadamente 30 años, murió el jueves pasado al costado de un contenedor de basura en el barrio porteño de Belgrano, tras sufrir una herida fatal mientras buscaba materiales reciclables. El hecho ocurrió en la intersección de Teodoro García y Cabildo y dejó al descubierto, una vez más, la desprotección extrema en la que viven quienes sobreviven en la calle bajo la gestión de Jorge Macri.De acuerdo a la información que la Policía transmitió a la organización, el joven se cortó profundamente con una chapa que se encontraba dentro del volquete. “Se mete a sacar materiales, cuando ya estaba afuera dobla una chapa, se corta el brazo y muere desangrado. Cuando llegó el primer policía ya no había nada que hacer”, explicó Carlos Jacykowski, integrante de Amigos en el Camino, visiblemente conmocionado.Desde la organización remarcaron la crudeza cotidiana que atraviesan las personas en situación de calle, obligadas a exponerse a riesgos extremos para subsistir. La presencia de chapas y materiales peligrosos en los contenedores, sin ningún tipo de control ni prevención, volvió a poner en evidencia la falta de políticas públicas integrales.“Nadie sabía su nombre. No era uno de los compañeros que asistíamos en la zona”, señalaron desde Amigos en el Camino, y detallaron que la Comisaría 14B tomó las huellas dactilares para intentar identificarlo. Mientras tanto, la muerte del cartonero se suma a una larga lista de tragedias evitables que interpelan a la gestión porteña y a un modelo de ciudad que expulsa, invisibiliza y abandona a los más vulnerables.