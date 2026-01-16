Apareció Duhalde: el ex presidente se mostró con Mariotto en los 130 años de Banfield

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde reapareció públicamente este jueves al participar de los festejos por los 130 años del Club Atlético Banfield, donde se mostró junto al titular de la institución, Matías Mariotto. La presencia del dirigente peronista se dio en el marco del multitudinario evento realizado en la Plaza del Campeón, en Banfield Este.

A lo largo del acto se realizaron homenajes a dirigentes históricos y figuras emblemáticas de la institución, con un momento central marcado por la ovación a Julio César Falcioni, el entrenador que condujo al Taladro a uno de los períodos más exitosos de su historia. Exfutbolistas campeones y referentes del club acompañaron el reconocimiento, reforzando el clima emotivo de la noche.El cierre de los festejos llegó con el tradicional soplido de velas y un show de fuegos artificiales, previo a la presentación de Los Totoras. Así, Banfield celebró sus 130 años de historia con una masiva convocatoria popular y la presencia de figuras que cruzan el deporte, la política y la memoria colectiva del sur bonaerense.