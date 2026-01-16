Qué pasa en Trenes Argentinos: nuevas nombres en Operaciones e Infraestructura

El Gobierno nacional informó este jueves que Sebastián Giorgetti asumió la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, mientras que Fabián González quedó al frente de Trenes Argentinos Infraestructura. El anuncio fue realizado por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.

Por su parte, González es abogado y posee experiencia en empresas ferroviarias del Estado. Desde abril de 2025 integró el directorio de Trenes Argentinos Infraestructura y también ejerció como secretario general en Trenes Argentinos Operaciones. Su trayectoria incluye además pasos por el ámbito judicial, donde se desempeñó como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.Las designaciones se produjeron tras la renuncia de Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, quienes hasta ahora encabezaban Operaciones e Infraestructura, respectivamente. Según señalaron fuentes oficiales, las nuevas autoridades tendrán la tarea de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema y garantizar condiciones de seguridad y continuidad en los servicios ferroviarios.