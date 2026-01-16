22.01.2026 / TRENES ARGENTINOS

Qué pasa en Trenes Argentinos: nuevas nombres en Operaciones e Infraestructura



El Gobierno anunció la designación de Sebastián Giorgetti y Fabián González al frente de las dos empresas ferroviarias del Estado, en un contexto marcado por la Emergencia Ferroviaria y la reconfiguración del área de transporte.



El Gobierno nacional informó este jueves que Sebastián Giorgetti asumió la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, mientras que Fabián González quedó al frente de Trenes Argentinos Infraestructura. El anuncio fue realizado por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.

Giorgetti cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro del sistema ferroviario. Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y, desde 2005, ocupó distintos cargos de coordinación, administración y conducción. En los últimos años se desempeñó como gerente general operativo y administrativo, con un recorrido que le permitió conocer en profundidad el funcionamiento cotidiano del sistema de pasajeros.

Por su parte, González es abogado y posee experiencia en empresas ferroviarias del Estado. Desde abril de 2025 integró el directorio de Trenes Argentinos Infraestructura y también ejerció como secretario general en Trenes Argentinos Operaciones. Su trayectoria incluye además pasos por el ámbito judicial, donde se desempeñó como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las designaciones se produjeron tras la renuncia de Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, quienes hasta ahora encabezaban Operaciones e Infraestructura, respectivamente. Según señalaron fuentes oficiales, las nuevas autoridades tendrán la tarea de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema y garantizar condiciones de seguridad y continuidad en los servicios ferroviarios.

