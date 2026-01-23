Un modelo con pocos ganadores: solo 19 sectores crecieron durante la gestión Milei

(R0La economía argentina muestra un nivel de actividad similar al del tercer trimestre de 2023, un cuadro de estancamiento que esconde una fuerte desigualdad sectorial bajo la gestión de Javier Milei. Según un informe reciente, de los 55 sectores que componen la actividad económica, apenas 19 lograron crecer en los últimos dos años, mientras que la amplia mayoría registró retrocesos, con la industria entre las más afectadas.(R)En contraste, la contracción se profundizó en los sectores productores de bienes transables, es decir, aquellos que compiten de manera directa con productos importados. De los 36 sectores que cayeron, 20 pertenecen a este grupo, mientras que solo seis lograron expandirse y casi todos están ligados al complejo agroindustrial y energético. Rubros clave como el metalúrgico, el automotriz, el químico y el alimenticio aparecen entre los más perjudicados.El avance de los productos importados tuvo protagonistas claros. China aparece como el principal ganador en términos de participación, con un salto de cuatro puntos porcentuales entre 2023 y 2025, especialmente en sectores como plásticos, neumáticos, muebles y juguetes. Brasil también incrementó su peso, sobre todo en autos, camiones y maquinaria industrial. El balance deja al descubierto un modelo económico que privilegia la apertura y el ingreso de bienes extranjeros, mientras el mercado interno y la producción nacional siguen perdiendo terreno.