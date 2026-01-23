Un modelo con pocos ganadores: solo 19 sectores crecieron durante la gestión Milei

(R0La economía argentina muestra un nivel de actividad similar al del tercer trimestre de 2023, un cuadro de estancamiento que esconde una fuerte desigualdad sectorial bajo la gestión de Javier Milei. Según un informe reciente, de los 55 sectores que componen la actividad económica, apenas 19 lograron crecer en los últimos dos años, mientras que la amplia mayoría registró retrocesos, con la industria entre las más afectadas.(R)
El trabajo, titulado “El mercado interno en disputa: Producción nacional vs. importada” y elaborado por la consultora Equilibra, analiza datos del INDEC procesados sobre más de 1,6 millones de operaciones de importación entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025. Allí se observa que el crecimiento se concentró en la intermediación financiera, la agroindustria, la energía, algunos servicios públicos y la economía del conocimiento, especialmente los servicios profesionales.
En contraste, la contracción se profundizó en los sectores productores de bienes transables, es decir, aquellos que compiten de manera directa con productos importados. De los 36 sectores que cayeron, 20 pertenecen a este grupo, mientras que solo seis lograron expandirse y casi todos están ligados al complejo agroindustrial y energético. Rubros clave como el metalúrgico, el automotriz, el químico y el alimenticio aparecen entre los más perjudicados.
Uno de los datos más contundentes del informe surge del cruce entre producción local e importaciones. En 16 de los 20 sectores transables que redujeron su nivel de actividad, la industria nacional perdió participación en el mercado interno frente a bienes importados. En 14 de ellos se dio el escenario más adverso: caída de la producción local combinada con un fuerte aumento de las importaciones, lo que aceleró el desplazamiento de la oferta nacional.
El avance de los productos importados tuvo protagonistas claros. China aparece como el principal ganador en términos de participación, con un salto de cuatro puntos porcentuales entre 2023 y 2025, especialmente en sectores como plásticos, neumáticos, muebles y juguetes. Brasil también incrementó su peso, sobre todo en autos, camiones y maquinaria industrial. El balance deja al descubierto un modelo económico que privilegia la apertura y el ingreso de bienes extranjeros, mientras el mercado interno y la producción nacional siguen perdiendo terreno.