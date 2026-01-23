Los salarios volvieron a perder contra la inflación en noviembre

Los salarios volvieron a derrumbarse en el cierre de 2025. Aunque los ingresos registraron una suba del 1,8% en noviembre, la inflación volvió a imponerse y profundizó la crisis económica, con resultados negativos en todos los segmentos laborales.En noviembre de 2025, el índice de salarios avanzó 1,8% mensual y quedó por debajo del 2,5% que marcó el índice de precios al consumidor que relevó el Indec en el mismo mes. En términos interanuales, los salarios crecieron 40,3%.Los salarios del sector privado registrado mostraron en noviembre un incremento mensual del 2,1%, también por debajo de la inflación del mismo periodo. En la comparación interanual, la suba alcanzó el 29,1%, un porcentaje que está lejos de compensar el golpe inflacionario acumulado (31,4%).En el acumulado del año, este segmento registró un avance del 25,6%, lo que evidencia que las paritarias no lograron sostener parcialmente los ingresos. Para los trabajadores formales, el salario real sigue en zona de extrema tensión, especialmente por el peso creciente de tarifas y servicios.En el sector público, los salarios aumentaron apenas 1,2% en noviembre. A nivel interanual, el incremento fue de 29,8%, una cifra similar a la del sector privado registrado, pero con un rezago mayor en el acumulado anual, que se ubicó en 27,7%.Dentro del empleo estatal aparecen además diferencias marcadas entre jurisdicciones. Los salarios provinciales mostraron una recuperación algo mayor que los nacionales, aunque en ambos casos el avance sigue condicionado por restricciones fiscales y un contexto de ajuste que limita la recomposición real de los ingresos.El segmento de trabajadores no registrados volvió a exhibir los aumentos más elevados en la serie interanual. En noviembre, los salarios informales crecieron 1,7% mensual y también perdieron contra los precios. Sin embargo, acumularon una suba interanual del 100,5%. En el acumulado del año, el avance llegó al 87,7%.Sin embargo, estos números reflejan en gran medida un efecto de arrastre desde niveles extremadamente deprimidos. Aun con subas más aceleradas, los ingresos informales siguen siendo los más vulnerables frente a la inflación y la inestabilidad económica, lo que mantiene altos niveles de precariedad. Además, el desfasaje estadístico es de cinco meses.