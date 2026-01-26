26.01.2026 / VIRAL

Insólito: la burla de la televisión estadounidense a Milei por su fanatismo con Trump

El presidente argentino fue parodiado en Saturday Night Live como un admirador incondicional de Donald Trump, en un sketch que ironizó sobre su dependencia financiera con Estados Unidos.




La televisión estadounidense volvió a poner en escena al presidente Javier Milei como objeto de sátira cuando el histórico programa Saturday Night Live lo convirtió en protagonista de un sketch ambientado en una ficticia entrega de premios de la Casa Blanca dedicada a homenajear a Donald Trump.

La caracterización estuvo a cargo del comediante Marcello Hernández, quien interpretó a un Milei con banda presidencial, patillas y acento porteño marcado, presentado como un aliado fervoroso del líder republicano durante los llamados “Trump Awards”, donde subió al escenario para anunciar una terna.

En uno de los momentos centrales del segmento, el falso Milei elogió a Trump como “líder y visionario” y bromeó sobre un supuesto envío de miles de millones de dólares, una referencia directa al respaldo financiero otorgado por Estados Unidos a la Argentina en 2025 para sostener la estabilidad económica.



La parodia avanzó con halagos exagerados y remates irónicos sobre cheques millonarios, hasta que el personaje que encarna a Trump le quitó el premio y lo despidió de manera abrupta, cerrando el sketch con una escena que subrayó la relación desigual entre ambos mandatarios.

No se trata de la primera aparición de Milei en Saturday Night Live, ya que el programa había ironizado previamente sobre su figura al compararlo con personajes de ficción, consolidando al presidente argentino como blanco recurrente del humor político en la televisión norteamericana.

