La prensa estadounidense reveló cómo la CIA produjo la inteligencia que permitió la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas fue posible a partir de un trabajo de inteligencia sostenido y altamente sofisticado encabezado por la Agencia Central de Inteligencia, según reconstruyó la prensa de Estados Unidos a partir de fuentes con acceso directo a la planificación de la misión y a los informes elaborados tras su ejecución.
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times
, la CIA logró infiltrar una fuente en el corazón del régimen venezolano, lo que permitió conocer con precisión los movimientos, rutinas y ubicaciones del mandatario chavista en los días y horas previas a su detención por fuerzas de operaciones especiales norteamericanas.
El diario señaló que la agencia de espionaje estadounidense fue la encargada de producir la inteligencia clave que condujo al arresto, mediante el monitoreo casi permanente del territorio venezolano con una flota de drones furtivos, complementada con información aportada por contactos internos dentro del aparato estatal.
Las revelaciones se alinean con lo expresado días atrás en la conferencia de prensa brindada por Donald Trump en Mar-a-Lago, donde se indicó que los servicios de inteligencia conocían en detalle aspectos sensibles de la vida cotidiana de Maduro, desde sus desplazamientos hasta hábitos personales, lo que permitió ejecutar la operación en plena madrugada.
Según el medio estadounidense, no está claro cómo fue reclutada la fuente que aportó datos decisivos sobre la ubicación del líder chavista, aunque exfuncionarios consultados indicaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington por información que llevara a su captura pudo haber sido un factor determinante.
El informe también contextualiza el operativo en una estrategia más informing que revela un giro en la política de seguridad de Estados Unidos, con un fortalecimiento del rol de la CIA por sobre otras agencias, y subraya que, si bien la inteligencia fue central, la detención se ejecutó como una operación policial a cargo del ejército, tras meses de planificación meticulosa entre ambas estructuras.