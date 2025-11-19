03.01.2026 / THE NEW YORK TIMES

La prensa estadounidense reveló cómo la CIA produjo la inteligencia que permitió la captura de Maduro

El diario más popular de Estados Unidos detalló el rol central de la Agencia Central de Inteligencia en la operación que derivó en la detención de Nicolás Maduro en Caracas. La información reconstruye meses de infiltración, vigilancia y coordinación con fuerzas militares.