Otermín recibió al ministro Larroque para reforzar políticas de juventud en Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, en una jornada de trabajo orientada a fortalecer las políticas públicas destinadas a las juventudes del distrito. La actividad se desarrolló en enero y reunió a jóvenes lomenses que participan del programa Envión.

Durante el encuentro, Otermín compartió una instancia de intercambio con chicas y chicos que ganaron el concurso “María Claudia Falcone”, a partir de la producción de un libro interactivo sobre La Noche de los Lápices. La iniciativa puso en valor la creatividad juvenil, el compromiso con la memoria y la participación activa en la construcción colectiva del presente.En ese marco, los jóvenes recibieron un kit de streaming que incluyó computadora, micrófonos, consola, cámaras e iluminación, con el objetivo de potenciar sus voces y ampliar el alcance de sus producciones. Además, el Municipio y la Provincia firmaron convenios para fortalecer y ampliar los espacios de acompañamiento destinados a chicos y adolescentes en Lomas de Zamora.Desde el Gobierno local destacaron la articulación con la Provincia en un contexto marcado por la ausencia de políticas nacionales para el sector. Otermín agradeció especialmente al gobernador Axel Kicillof por el trabajo conjunto y remarcó que los jóvenes “son el punto de partida para construir el futuro de Lomas”.La jornada se inscribió en la agenda del Gobierno de la Comunidad, que sostiene a las juventudes como protagonistas centrales de las políticas públicas y reafirma la presencia del Estado provincial y municipal para garantizar derechos, acompañamiento y oportunidades.