26.01.2026 / LOMAS DE ZAMORA

Otermín recibió al ministro Larroque para reforzar políticas de juventud en Lomas de Zamora

El intendente y el ministro de Desarrollo de la Comunidad encabezaron un encuentro con jóvenes del programa Envión, entregaron equipamiento y firmaron convenios para ampliar espacios de acompañamiento en el distrito.






El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, en una jornada de trabajo orientada a fortalecer las políticas públicas destinadas a las juventudes del distrito. La actividad se desarrolló en enero y reunió a jóvenes lomenses que participan del programa Envión.

Durante el encuentro, Otermín compartió una instancia de intercambio con chicas y chicos que ganaron el concurso “María Claudia Falcone”, a partir de la producción de un libro interactivo sobre La Noche de los Lápices. La iniciativa puso en valor la creatividad juvenil, el compromiso con la memoria y la participación activa en la construcción colectiva del presente.

En ese marco, los jóvenes recibieron un kit de streaming que incluyó computadora, micrófonos, consola, cámaras e iluminación, con el objetivo de potenciar sus voces y ampliar el alcance de sus producciones. Además, el Municipio y la Provincia firmaron convenios para fortalecer y ampliar los espacios de acompañamiento destinados a chicos y adolescentes en Lomas de Zamora.

Desde el Gobierno local destacaron la articulación con la Provincia en un contexto marcado por la ausencia de políticas nacionales para el sector. Otermín agradeció especialmente al gobernador Axel Kicillof por el trabajo conjunto y remarcó que los jóvenes “son el punto de partida para construir el futuro de Lomas”.

La jornada se inscribió en la agenda del Gobierno de la Comunidad, que sostiene a las juventudes como protagonistas centrales de las políticas públicas y reafirma la presencia del Estado provincial y municipal para garantizar derechos, acompañamiento y oportunidades.

Lo más leído

1

El fiscal Ricardo Sáenz dijo que nunca se van a conocer los autores materiales de la muerte de Nisman

2

Bregman a Milei: "Previsible, básico, arrastrado y muy aburrido

3

Consejo de la Paz: Milei firmó la sumisión a la "ONU" de Trump que costará USD 1000 millones

4

Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

5

El Ejecutivo dispuso la intervención del puerto de Ushuaia y desató un conflicto judicial con el gobierno de Melella

Más notas de este tema

Ushuaia: un avión militar de EE.UU. aterrizó tras la intervención del puerto por parte del Gobierno

26/01/2026 - ¿INTERCAMBIO ESTRATÉGICO?

Ushuaia: un avión militar de EE.UU. aterrizó tras la intervención del puerto por parte del Gobierno

Otra baja en el Gobierno: renunció el titular del Renaper y ya tiene reemplazante

26/01/2026 - RENUNCIA

Otra baja en el Gobierno: renunció el titular del Renaper y ya tiene reemplazante

Scott Bessent elogió a Milei y lo ubicó como aliado estratégico en la región

26/01/2026 - RESPALDO

Scott Bessent elogió a Milei y lo ubicó como aliado estratégico en la región

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.