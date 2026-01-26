ATE reúne a los sindicatos estatales contra la reforma laboral de Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este martes 27 al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas para debatir qué medidas tomarán respecto al tratamiento que tendrá el Proyecto de Modernización Laboral, impulsado por el Gobierno Nacional, a partir del 10 de febrero.Según declaraciones del secretario general Rodolfo Aguiar a la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se llevará a cabo en el Hotel Héctor Quagliaro, perteneciente al sindicato, y será a partir de las 14hs.“Este proyecto se tiene que caer completo y para que eso suceda tenemos que salir a las calles antes de su tratamiento en el Senado. En esta iniciativa se expresa una lucha de clases que tenemos que ganar”, expresó Aguiar.Asimismo, el dirigente sindical apuntó contra los mandatarios provinciales que, a partir de las reuniones que mantienen con el ministro del Interior, Diego Santilli, apoyan la iniciativa y aseguró que “por más aval que exista de parte de ellos” el Proyecto de Modernización Laboral “no puede pasar”: “Está orientado a quitarnos todos nuestros derechos y esconde una reforma fiscal que terminará de asfixiar a las provincias”, añadió.Por su parte, ATE considera que, a diferencia de lo que afirma el Gobierno Nacional, esta reforma “sí afecta al sector público”, ya que “numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo” y esta iniciativa pretende modificarlos, como es el caso de PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de ADuanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.“Tenemos que lograr que el Gobierno no pueda tratar el proyecto en las sesiones extraordinarias porque así asestaríamos una primera derrota parcial. En nuestro caso, vamos a reunirnos todos los sindicatos estatales para definir un plan de acción concreto que se inicie en los próximos días”, concluyó Aguiar.