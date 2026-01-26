Tras disolver ANDIS, el Gobierno oficializó la nueva Secretaría de Discapacidad

Mediante el decreto 27/2026, el Gobierno actualizó la estructura y competencias del Ministerio de Salud de la Nación bajo el argumento de fortalecer su rol rector y de control sobre el sistema sanitario. Entre los cambios se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), disuelta a fines del año pasado.La nueva área continuará a cargo de la formulación de políticas vinculadas a discapacidad y de la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez, pero dentro de la estructura de la cartera que conduce Mario Lugones, por lo que perderá su estado de organismo descentralizado.La nueva Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá como objetivo “entender en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad, con eje en la igualdad de oportunidades y la plena integración a la sociedad de las personas con discapacidad”.Además de atender cuestiones referidas al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, la Secretaría también deberá presidir el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad.Para lograr sus objetivos contará con dos subsecretarías: la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, que se encargará de diseñar y coordinar programas que faciliten la inclusión y el acceso a derechos, y la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, que estará a cargo de la certificación de discapacidad, la regulación de prestaciones y la supervisión de proyectos específicos.Alejandro Vilches, médico especializado en gestión sanitaria, quedó a cargo de la nueva secretaría luego de la renuncia de Diego Spagnuolo.Esta reforma tiene lugar luego del escándalo por presuntos hechos de corrupción en la gestión de Diego Spagnuolo en ANDIS, quien en audios que están en poder de la Justicia afirmó que las empresas proveedoras de medicamentos pagaban coimas a funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei, para quedarse con los contratos.La reorganización del Ministerio de Salud también incluye la transferencia integral de la gestión del Programa de Cannabis Medicinal a la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). El objetivo es reforzar el enfoque sanitario, médico y científico del uso terapéutico del cannabis, conforme a la Ley 27.350.El cambio en la estructura ministerial se complementa con la actualización de los requisitos de inscripción al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), orientada a fortalecer la trazabilidad y prevenir desvíos de finalidad.