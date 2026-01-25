El riesgo país profundiza la baja y los mercados acompañan con subas en acciones

El riesgo país volvió a retroceder este lunes y se mantuvo en torno a los 516 puntos básicos, su nivel más bajo desde junio de 2018, en una señal que el mercado leyó como una mejora en las expectativas financieras. El indicador, elaborado por J.P. Morgan, acumuló una baja cercana al 7% en la última semana y quedó cada vez más cerca de perforar el umbral de los 500 puntos.

La compresión del riesgo país se dio en paralelo a una nueva suba de los bonos soberanos en dólares, que operaron al alza por tercer día consecutivo. Entre los títulos más destacados, el Global 2035 y el Global 2038 avanzaron 0,7%, mientras que el Global 2041 mostró una mejora de 0,6%, en una curva que exhibió una recuperación generalizada.Desde la consultora Aldazabal señalaron que el comportamiento de los Globales y los Bonar reflejó “un mercado que empieza a premiar la consistencia del programa económico”, aunque advirtieron que el escenario internacional continuó siendo desafiante. En ese marco, remarcaron que la evolución de las reservas y la administración de los vencimientos de deuda aparecen como factores centrales para sostener la tendencia.En ese sentido, las reservas brutas del Banco Central subieron u$s954 millones en la última semana y alcanzaron los u$s45.561 millones, impulsadas principalmente por el aumento del precio del oro y por compras oficiales en el mercado. Al mismo tiempo, el Tesoro se prepara para una nueva licitación que se realizará el miércoles, en una semana seguida de cerca por los inversores.En la bolsa porteña, el S&P Merval subió 0,7% y se ubicó por encima de los 3,1 millones de puntos, con un desempeño positivo de las acciones energéticas. Transener lideró las subas con un avance de 2,7%, seguida por Cresud y Transportadora de Gas del Norte. En Wall Street, los ADRs de Grupo Supervielle y Edenor encabezaron las mejoras entre los papeles argentinos, en una jornada marcada por un clima financiero más optimista.