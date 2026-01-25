Leve repunte del dólar oficial sin impacto en la estabilidad cambiaria

El dólar oficial mayorista volvió a subir este lunes y tocó los $1.438, su valor más elevado en los últimos once días, en una dinámica que marcó la segunda jornada consecutiva de rebote. Pese al avance, la cotización se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación y la estabilidad cambiaria no mostró señales de alteración.

Detrás de esta dinámica, los analistas señalaron un cambio en la estrategia oficial, con un repliegue gradual de las intervenciones en futuros y en instrumentos atados al dólar. La desaceleración de la dolarización de carteras, que había alcanzado en octubre su nivel más alto desde 2003, abrió margen para una operatoria menos defensiva.