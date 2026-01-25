Leve repunte del dólar oficial sin impacto en la estabilidad cambiaria

El dólar oficial mayorista volvió a subir este lunes y tocó los $1.438, su valor más elevado en los últimos once días, en una dinámica que marcó la segunda jornada consecutiva de rebote. Pese al avance, la cotización se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación y la estabilidad cambiaria no mostró señales de alteración.
El incremento fue de $5 en la primera rueda de la semana, luego de haber subido $3,50 el viernes. Aun así, el movimiento resultó marginal si se lo compara con los niveles de comienzos de enero, cuando el tipo de cambio mayorista se ubicaba en torno a los $1.475, y conservó una distancia de más del 8% respecto del límite superior de la banda.
En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación avanzó hasta los $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. En tanto, el promedio informado por el Banco Central lo ubicó en $1.406,09 y $1.456,69, respectivamente, acompañando la leve tendencia alcista sin sobresaltos.
Detrás de esta dinámica, los analistas señalaron un cambio en la estrategia oficial, con un repliegue gradual de las intervenciones en futuros y en instrumentos atados al dólar. La desaceleración de la dolarización de carteras, que había alcanzado en octubre su nivel más alto desde 2003, abrió margen para una operatoria menos defensiva.
En paralelo, los dólares financieros mostraron escasas variaciones, con el MEP en $1.469,19 y el contado con liquidación en $1.511,53, mientras que el dólar blue retrocedió levemente hasta los $1.480. Un cuadro de relativa calma que se sostuvo, aunque con una economía que continuó mostrando señales de estancamiento.