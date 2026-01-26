Julián Álvarez supervisó trabajos históricos para una institución educativa de Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, visitó el Centro de Formación Profesional N° 401, ubicado en Ferré 3101, en Remedios de Escalada, para recorrer las obras que se concretaron en el establecimiento y que significan una mejora estructural histórica para la comunidad educativa.

Desde la institución, la directora Natalia Aguirre valoró el acompañamiento del Municipio y remarcó el impacto concreto de las obras. “Es importantísimo el apoyo del Municipio, son obras grandes que nosotros no podemos hacer solos. Sí podemos hacer pequeñas refacciones pero la construcción de un baño desde cero es imposible y, por primera vez, los alumnos van a tener baños como corresponde así que estamos sumamente contentos y agradecemos inmensamente al Intendente que nos haya apoyado en esta necesidad básica que nosotros teníamos”, expresó.El proyecto incluyó la construcción de nuevos baños con equipamiento completo —inexistentes hasta el momento—, la incorporación de un tanque de reserva y un termotanque con adecuación de las instalaciones, nuevas carpinterías para el acceso a talleres, la creación de una oficina administrativa y tareas de pintura en corredores y cielorrasos, integrando funcionalmente los distintos espacios del edificio.El CFP N° 401 cuenta con una amplia oferta académica orientada a la formación para el trabajo, con cursos y talleres vinculados a la administración, la informática, los oficios, el diseño, los idiomas y la economía del conocimiento. De la actividad también participaron la secretaria de Educación, Culturas y Deporte, Natalia Gradaschi; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Russo; y el presidente del Consejo Escolar, Roberto Crovella.