26.01.2026 / Política

Lula da Silva anunció que viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

El presidente de Brasil reveló el contenido de su conversación telefónica más reciente con su par de Estados Unidos y anticipó que el viaje está en agenda. Si bien no tiene fecha aún, será después de su viaje a la India y Corea del Sur.




El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anticipó este lunes que habrá una reunión con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington DC. Si bien no tiene fecha aún, será después de su viaje a la India y Corea del Sur, planificados para febrero.

"Conversé por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas vinculados a la relación bilateral y la agenda global. Intercambiamos informaciones sobre los indicadores económicos de ambos países, que aportan buenas perspectivas para las dos economías", indicó Lula da Silva en su cuenta de X.

En referencia a las medidas que convulsionaron el comercio internacional durante 2025, planteó: "El presidente Trump afirmó que el crecimiento económico de los Estados Unidos y del Brasil es positivo para la región en su conjunto. Celebramos la buena relación construida en los últimos meses, que resultó en el levantamiento de una parte significativa de los aranceles aplicados a productos brasileños".

También señaló que reiteró su propuesta enviada al Departamento de Estado en diciembre de 2025 para "fortalecer la cooperación en el combate contra el crimen organizado".

"Manifesté interés en reforzar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como también en el congelamiento de activos de grupos criminales y en el intercambio de datos sobre transacciones financieras, propuesta que fue bien recibida por el Presidente norteamericano", señaló el mandatario carioca.

Brasil y el mundo siguieron con atención los eventos de fines de 2025 en Río de Janeiro, donde las autoridades locales desplegaron un extenso operativo en dos favelas para dar con los responsables de la organización dedicada al narcotráfico Comando Vermelho.

En esa línea, contó: "En cuanto al Consejo de Paz, propuse que el órgano presentado por los Estados Unidos se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina. En ese contexto, reiteré la importancia de una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad".

Lula da Silva reconoció que con Donald Trump "intercambiamos impresiones sobre la situación en Venezuela", a lo que el presidente de Brasil resaltó "la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región y de trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".




