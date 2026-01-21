Estamos vigilando a Irán: Trump envía buques de guerra al Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el envío de una flota de la Armada estadounidense al Golfo como parte de una estrategia de presión sobre Irán y lo explicitó al asegurar que están "vigilando a Irán” y que Washington mantiene buques de guerra “yendo en esa dirección, por si acaso”, al tiempo que remarcó que "quizás no deban usarla".El despliegue se produce luego de semanas de amenazas cruzadas entre ambos países, enemigos desde la revolución islámica de 1979, en un contexto marcado por la represión de protestas masivas en territorio iraní, iniciadas a fines de diciembre por el aumento del costo de vida y transformadas luego en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde hace más de cuatro décadas.Según informaron medios estadounidenses, el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln recibió la orden de abandonar maniobras en el mar de China Meridional para dirigirse a Oriente Medio, junto con destructores equipados con misiles, mientras funcionarios de Washington evalúan además el envío de sistemas adicionales de defensa antiaérea ante eventuales escenarios de emergencia.Desde el Air Force One, de regreso del Foro Económico Mundial de Davos, Trump sostuvo que su endurecimiento del discurso tuvo efectos concretos y reiteró que Teherán suspendió ejecuciones previstas, al afirmar: “Les dije: Si ejecutáis a estas personas, recibiréis un golpe más fuerte que cualquier golpe anterior, y haréis que lo que hemos hecho con vuestro programa nuclear parezca nada”, y confirmó que “Irán quiere hablar, y hablaremos”.Del lado iraní, las advertencias no tardaron en llegar y el jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, aseguró que sus fuerzas tienen “el dedo en el gatillo”, mientras que el general Ali Abdollahi Aliabadi advirtió que ante un ataque estadounidense “todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses”.La tensión regional se ve agravada por la crisis humanitaria derivada de la represión, con cifras oficiales que reconocen miles de muertes durante las protestas y denuncias de organizaciones de derechos humanos que cuestionan esos datos, alertan sobre detenciones masivas y señalan el prolongado bloqueo de internet como un mecanismo para ocultar la magnitud de la violencia,. De su lado, Trump insiste en que no busca “ninguna escalada” pero mantiene activa la opción militar.