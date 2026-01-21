Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves la primera reunión trilateral entre representantes de Rusia, Estados Unidos y su país en Emiratos Árabes Unidos. Las reuniones se desarrollarán durante dos jornadas consecutivas.El anuncio fue realizado durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, Zelenski señaló que el encuentro tendrá inicialmente un carácter técnico y expresó expectativas moderadas sobre sus resultados. “Si logramos iniciar el diálogo a ese nivel, tal vez se pueda encontrar algo”, afirmó, al tiempo que consideró positiva la concreción de la instancia.Las negociaciones se darán en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania. Desde entonces, el conflicto ha provocado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una fuerte inestabilidad geopolítica, además de sanciones económicas sin precedentes contra Moscú y un sostenido apoyo militar y financiero de Occidente a Kiev.En este contexto, Zelenski insistió en que cualquier avance requerirá compromisos de todas las partes involucradas. “Los rusos tienen que estar preparados para hacer concesiones”, sostuvo, y remarcó que Ucrania no puede ser la única obligada a ceder en una eventual negociación.Las declaraciones del mandatario ucraniano se produjeron poco después de una reunión mantenida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen del Foro de Davos. El encuentro se realizó a puertas cerradas, duró menos de una hora y no contó con presencia de la prensa, en medio de especulaciones sobre el rol que Washington podría asumir en un eventual proceso de negociación para poner fin al conflicto.