La UTA y las empresas se reunirán por las paritarias del sector y para evitar el primer paro de colectivos del 2026

Luego del fracaso de la negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias, las partes volverán a reunirse este martes a las 15 en un encuentro virtual, con el objetivo de intentar alcanzar un acuerdo salarial. De no alcanzarlo, se llevaría adelante el primer paro de transporte del año en el AMBA.Durante el último encuentro, la UTA presentó una nueva propuesta salarial, tras rechazar el aumento del 1%, al que consideró insuficiente y calificó como una “burla”. Desde el gremio, que conduce Roberto Fernández, remarcaron que los salarios actuales no alcanzan para “sostener un hogar”.“Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, afirmaron en la UTA durante la audiencia del 13 de enero pasado, que ante la falta de acuerdo entre las partes tuvo que prorrogarse al 20 de enero a las 14:00 horas, dia en el que tampoco hubo acercamientos. Es así que los contactos derivaron en una tercera audiencia para este martes 27 de enero.Por su parte, los empresarios del sector aseguraron que buscan una “justa recomposición salarial”, pero condicionaron cualquier mejora a la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte.Según explicaron, el sector atraviesa un fuerte “estrangulamiento financiero” debido al atraso en el pago de subsidios y advirtieron que cerca del 40% de las empresas se encuentra al borde de la quiebra.En el acta de la reunión, las cámaras empresarias solicitaron un cuarto intermedio para analizar la propuesta del gremio junto a las autoridades de Transporte y señalaron que fueron convocadas por el Ministerio de Economía.